Protezione civile | una task force per il recupero di beni culturali

Protezione civile : in Belice esercitazione ed eventi formativi a 50 anni dal sisma : Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anni versario del terremoto che, nel 1968, colpì la Valle del Belìce, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, in collaborazione con le Prefetture di Agrigento, Palermo e Trapani e il supporto del Dipartimento della Protezione Civile , organizzerà una serie di eventi formativi e attività esercitative volte a diffondere le buone pratiche di Protezione Civile e a testare la risposta e la ...

Meteo Protezione civile : ancora tempo stabile domani - temperature in aumento : ancora tempo stabile nella giornata di domani con temperature in ulteriore ripresa e clima piuttosto caldo al centro-nord. Ecco il bollettino della Protezione Civile : Previsioni Meteo Sabato 29...

Terremoto in Calabria - Protezione civile : “Avvertito dalla popolazione - scuole chiuse se lo decideranno i dirigenti” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Calabria alle ore 7.24 con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile . Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio ...

Meteo Protezione civile domani : tempo stabile ovunque - temperature in aumento : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo stabile su tutto il territorio. Ancora venti sostenuti al Sud Italia e clima fresco. Più caldo con temperature in aumento al...

Protezione civile e gestione delle emergenze - Borrelli : “Necessario un modello standard” : “Bisogna dare risposte uniformi e tempestive ai cittadini e per questo e’ necessario un modello standard di linee guida ed interventi da tenere in considerazione per la fase emergenziale del dopo evento sismico e non solo“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, oggi all’Università degli studi di Perugia in occasione della presentazione del nuovo progetto di ricerca delle linee guida per ...