Proteste tedesche per Erdogan Lui apre la moschea e fa affari

(Di domenica 30 settembre 2018) U n giornalista turco fermato dai commessi della cancelleria durante la conferenza stampa con Angela Merkel, una cena di insulti con il presidente Frank-Walter Steinmeier e l'inaugurazione della più grandedi Europa. È in chiaroscuro il bilancio della visita di stato del presidente turco Recep Tayyipin Germania. Il sultano è stato accolto con tappeti rossi e onori militari ma anche ledi strada della sinistra e di quella parte dei turchi tedeschi ostili al sultano ma la forma non ha prevalso sulla sostanza. Dopo mesi di gelo, Berlino e Ankara hanno ripreso a parlarsi ma "tra noi restano grandi differenze in materia di standard democratici" ha sottolineato la cancelliera davanti ai giornalisti. La conferenza stampa di venerdì è stata interrotta dalla protesta simbolica di un reporter turco, Ertugrul Yigit, con indosso una t-shirt con scritto "Libertà per i ...