Pronostico Troyes vs Auxerre | Ligue 2 1-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 30 settembre 2018)-2019, 9^ giornata,di, lunedì 1 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 1 ottobre. Le due formazioni hanno un unico obiettivo, quello di risollevarsi dalle ultime posizioni della classifica per tentare di raggiungere una posizione più tranquilla.della partita.Come arrivano?Ilè in ripresa nelle ultime due giornate: dopo la sconfitta con il Paris FC, è arrivata una vittoria per 2-0 con lo Chamois Niortais e un pari per 1-1 a Le Havre. E’ una formazione che ha palesato più di una difficoltà nelle partite casalinghe, dove ha ottenuto solo un successo e tre sconfitte. Sono diciassettesimi a quota sette e pari punti con l’, una delle squadre più forti del calcio francese negli anni novanta.Ospiti al momento sedicesimi per via della differenza ...