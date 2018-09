Pronostico Bournemouth vs Crystal Palace | Premier League 1-10-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 30 settembre 2018)-2019, 7^ giornata,di, lunedì 1 ottobre. Consigli per la tua scommessa vincente., lunedì 1 ottobre. Momento ricco di impegni e importante inper delineare l’avvio di stagione dei club che vi partecipano.della partita.Come arrivano?I padroni di casa del, hanno effettuato il loro miglior inizio da quando militano in, ma reduci da una pesante sconfitta a Burnley per 4-0. Sono 10 i punti in classifica per le Cherries, frutto di tre vittorie, un pari e due sconfitte. Al Vitality Stadium il rendimento è buono con due vittorie e un pari dopo tre incontri che sono valsi 7 punti. E in Carabao Cup hanno eliminato con il risultato di 3-2 il Blackburn Rovers, grazie ad un gol decisivo di Callum ...