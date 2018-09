Polizia | Salvini | piano straordinario assunzioni e dotazioni

Festa della Polizia - Salvini a Ostia : 'Avete il diritto di essere un Comune a se stante' : Applausi, selfie e strette di mano per il ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo a Ostia per i festeggiamenti per i 50 anni della fondazione dell'associazione nazionale polizia di stato. '...

Salvini annuncia un piano straordinario di assunzioni nella Polizia : Roma, 30 set., askanews, - Un impegno 'per migliorare il vostro lavoro', con un 'piano straordinario di assunzioni, dotazioni e innovazione tecnologica': così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Stop ai tagli e più assunzioni : così Salvini potenzia la Polizia : Meno tagli e più agenti. È il piano di Matteo Salvini per potenziare la polizia e rafforzare in particolare quelle specialità finora più toccate proprio dalle sforbiciate dello Stato centrale. 'Tutte ...

Salvini : "Stop tagli e nuove assunzioni in Polizia" : "Tutte le 106 questure italiane verranno riordinate e potenziate e abbiamo bloccato la chiusura degli uffici della Polizia Ferroviaria, Postale e Stradale. A differenza del governo precedente, che ...

Fontivegge - Prisco chiede a ministro Salvini posto fisso di Polizia e reparto mobile nel quartiere della stazione : In seguito al drammatico episodio di cronaca avvenuto nei giorni scorsi quando un uomo è stato ucciso a coltellate in un piazzale di via Mario Angeloni l'esponente di Fratelli d'Italia chiede al ...

La Polizia sta cercando profughi che denuncino il ministro - Salvini : 'Siamo alle comiche' : Matteo Salvini e il dibattito mediatico sulla Diciotti continuano a creare scalpore. L'ultima notizia in circolo riguarda il tentativo delle forze dell'ordine palermitane di cercare i profughi della Diciotti per farli costituire parte civile nell’indagine per sequestro di persona contro il leader della Lega Salvini. Dopo lo screening della Procura di Agrigento e la denuncia di chi giornalmente si occupa di migranti, come ad esempio ...

Salvini - “Hotel House sistemato o abbattiamo con ruspe”/ Ultime notizie video : 295 interventi Polizia nel 2018 : Salvini nel grattacielo multietnico di Porto Recanati “Sistemare o abbattere”. Ultime notizie, il ministro dell'interno ha aggiunto “Servono le ruspe qui"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:19:00 GMT)

Matteo Salvini - l'ultima farsa dalla procura di Palermo : 'La Polizia cerca clandestini che mi denuncino' : L'ultimo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria di Matteo Salvini e l'indagine per sequestro di persona delle persone a bordo della nave Diciotti sta assumendo contorni sempre più surreali. Non ...

Salvini vuole intervenire sul mondo del calcio : “troppa Polizia - la sicurezza la paghino i club” : Matteo Salvini impegnato in alcune modifiche da apportare al mondo calcistico relativamente alla sicurezza negli stadi “E’ incredibile che ogni giornata di campionato impegni circa 15.000 uomini delle forze dell’ordine, pagati dai cittadini italiani con le loro tasse. Sto lavorando affinché paghino le società di calcio. Spendono miliardi per i calciatori, si devono occupare anche della sicurezza”. Lo ha detto il ...

I complimenti del ministro dell'Interno Matteo Salvini - alla Polizia di Stato : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini scrive : 'Catania, complimenti alla Polizia di Stato che ieri sera ha beccato nei pressi della Stazione il 18enne gambiano Bakary Samateh, clandestino e con ...

FRONTEX DIVENTA Polizia DI FRONTIERA EUROPEA?/ Ultime notizie - Juncker e Merkel risolvono i "guai" di Salvini : Migranti: Juncker vara POLIZIA di FRONTIERA europea. Ultime notizie, l’annuncio avverrà il prossimo il 12 settembre a Strasburgo, in occasione del discorso sullo stato dell'UE(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 20:01:00 GMT)

La Polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ora rilasciati : Sono stati i rilasciati i 17 migranti prelevati stamattina da agenti della Digos, a Roma. Sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi, erano in fila per ...

Roma - rilasciati i 16 migranti della Diciotti/ Msf vs Polizia : “violati diritti”. Salvini - “sono clandestini” : Roma, Polizia cerca i migranti della Diciotti fuggiti da Rocca di Papa: "prelevati 16 ragazzi. Li abbiamo accolti nel nostro campo nei giorni scorsi", ammette il centro Baobab(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:20:00 GMT)

La Polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ma saranno rilasciati : La polizia è alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi. Stamattina agenti della Digos hanno prelevato 17 persone che erano in ...