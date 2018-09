Pokemon Rosso e Blu hanno rischiato di non uscire a causa di un grave imprevisto

eurogamer

(Di domenica 30 settembre 2018)è attualmente il più grande franchise mediatico del mondo, nonché una delle più grandi saghe videoludiche (se la gioca con Super Mario, che ha anche un vantaggio di 15 anni).Ebbene, in occasione di un'intervista con Polygon, riporta Gamingbolt, Junichi Masuda di Game Freak ha ricordato un'interessante e curioso aneddoto riguardante il lancio die Blu. In parole povere il lancio dei due giochi hain maniera molto seria di saltare adi unarresto anomalo che i computer di Game Freak ebbero. Piano piano il panico si impossessò degli sviluppatori, non avevano idea di come recuperare i dati persi adel crash, al tempo non avevano alcun backup. "Il computer aveva tutti i dati del gioco, tutti i, il personaggio principale e tutto il resto. Era una situazione della serie 'Oh mio dio, se non possiamo recuperare questi dati è davvero ...