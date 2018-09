Più di 30 app e giochi Android in offerta sul Play Store per chiudere la settimana in

Lo staff di Appendino costa Più di quello di Fassino? : Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Torino, Chiara Appendino, alle accuse del capogruppo di Lista Civica. "Secondo i dati del Comune - si legge sul sito ChiaraAppendino.it - , il costo della Giunta Fassino è stato nei cinque anni di mandato (2011-2016) di 16.118.000 Euro!". All’insediamento, la prima cittadina del Movimento 5 Stelle aveva previsto un taglio dei costi del 30% rispetto al precedente esercizio e a quanto pare le ...

'Tutta mia la città' - La Roma si prende il derby e la Capitale - Lazio al tappeto : le foto Più belle [GALLERY] : Roma-Lazio finisce 3-1! I giallorossi vincono il derby della Capitale al termine di un match ricco di gol ed emozioni: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie alle reti di ...

‘Tutta mia la città’ – La Roma si prende il derby e la Capitale - Lazio al tappeto : le foto Più belle [GALLERY] : Roma-Lazio finisce 3-1! I giallorossi vincono il derby della Capitale al termine di un match ricco di gol ed emozioni: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie alle reti di Pellegrini, Kolarov e Fazio, la Roma si prende il derby della Capitale. Successo per 3-1 sui rivali della Lazio ai quali non basta il gol del solito immobile. Quattro reti, tanto spettacolo e una partita divertente che, al netto del risultato, ha ...

Lo staff di Appendino costa davvero 1 - 5 mln in Più di quello di Fassino? : Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Torino, Chiara Appendino, alle accuse del capogruppo di Lista Civica. "Secondo i dati del Comune - si legge sul sito ChiaraAppendino.it - , il costo della Giunta Fassino è stato nei cinque anni di mandato (2011-2016) di 16.118.000 Euro!". All’insediamento, la prima cittadina del Movimento 5 Stelle aveva previsto un taglio dei costi del 30% rispetto al precedente esercizio e a quanto pare le ...

Torino - sorpresa a 5 Stelle : lo staff della sindaca Appendino costa 1 - 5 milioni in Più di quello di Fassino : Un esercito di quasi 300 persone per gli undici assessori e la prima cittadina che in campagna elettorale aveva promesso un fondo per i giovani disoccupati grazie al taglio dei portaborse

Giappone - creato - per caso - il campo magnetico Più potente del mondo : 1.200 tesla. È questa la densità raggiunta dal campo magnetico appena generato dai ricercatori dell’Università di Tokyo, che gli è valso il titolo di campo magnetico più forte del mondo. Tanto per renderci conto, infatti, il magnete di un semplice frigorifero raggiunge circa 0,01 tesla. E come raccontano gli stessi ricercatori su Review of Scientific Instruments, ci sono arrivati per puro caso: infatti, nel loro esperimento ipotizzavano e ...

Manovra - rapporto Prometeia : l'Italia rallenta Più degli altri : Una limatura che certifica ulteriormente che il ciclo ha raggiunto il suo picco nel 2017 ed è in una fase di assestamento su ritmi più vicini a quelli del potenziale, per la nostra economia stimato ...

Rapporto Ue su contraffazione - Indicam : Più controlli tra paesi : Roma, 27 set., askanews, - 'I dati contenuti nel Report della Commissione Europea sulla tutela a livello doganale della proprietà intellettuale dimostrano quanto sia importante affrontare l'argomento ...

Migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno Più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

Decreto immigrazione - l’appello dei prof : “Viola la Carta”. Il costituzionalista D’Andrea analizza i punti Più controversi : La revoca della cittadinanza, la sospensione della domanda di protezione, i rimpatri, l’abrogazione della protezione umanitaria, ma anche i presupposti del Decreto legge. Sono alcuni dei punti contenuti nel dl immigrazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato in conferenza stampa da Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che non convincono i costituzionalisti. In dieci tra i quali Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare, Salvatore ...

Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un Paese dipendente dai cellulari sin dalle età Più tenere : La TV spopola ma lo smartphone invade anche il letto. Questa è la considerazione che emerge nel primo rapporto Auditel-Censis L'articolo Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un Paese dipendente dai cellulari sin dalle età più tenere proviene da TuttoAndroid.

Salvini esulta : Italia Più sicura. Ritocchi apprezzati dal Colle : 'Rivendico a Fratelli d'Italia l'abrogazione della protezione umanitaria, battaglia politica che facemmo sin dal 2014 quando denunciammo la bizzarria di un istituto giuridico esistente solo in Italia'...

Galaxy Note 9 : per Consumer Reports è lo smartphone Più apprezzato : Il Samsung Galaxy Note 9 al momento è considerato da Consumer Report come lo smartphone più apprezzato tra tutti quelli recensiti dalla famosa e storica rivista sulla tecnologia.La storica rivista americana Consumer Report ha incoronato il Samsung Galaxy Note 9 come il miglior smartphone che potete acquistare al momento per le sue caratteristiche hardware e software.Samsung Galaxy Note 9 recensito da Consumer report come il miglior smartphone ...

Wind Tre - nuove App per un’assistenza alla clientela sempre Più digital : La trasformazione digitale sta investendo ormai tutti i settori della vita sociale. E nel campo delle telecomunicazioni si...