Piogge e Temporali con Ottobre

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte maltempo al Centro/Sud : Piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Meteo : insiste il ciclone sul Tirreno : ancora Piogge e forti temporali oggi - FOCUS : insiste il ciclone sub-tropicale tra Sardegna e Sicilia. ancora temporali e piogge oggi al centro-sud. Meteo / Il vortice ciclonico dalle caratteristiche sub-tropicali che ieri ha preso vita nel...

Meteo Protezione Civile domani : ancora temporali e Piogge anche intense al centro-sud : La giornata di domani vedrà il vortice depressionario formatosi sul Tirreno insistere, con piogge e temporali, sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo sulle due Isole Maggiori. Ecco il...

Temporali e Piogge ancora sulla penisola - ma le temperature restano alte : Roma - SITUAZIONE METEO, VORTICE MEDITERRANEO IN AZIONE - Come nelle attese un vortice ciclonico è andato approfondendosi nel cuore del Tirreno, dove da diverse ore sono in azione ammassi temporaleschi molto intensi. Intorno al minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno centro-meridionale ruotano sistemi nuvolosi che interessano soprattutto Isole Maggiori, dove si sono avuti rovesci e Temporali sparsi, ma anche parte del Centrosud, ...

Olbia e Gallura - nuova allerta meteo per forti Piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Meteo - Piogge e temporali : allerta gialla Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani, 14 settembre, in buona parte della Sicilia un'allerta Meteo gialla. Ecco dove.

Diretta meteo - perturbazione in arrivo - Piogge e temporali tra poco e anche domani : Rapida e modesta perturbazione in arrivo. temporali in Sardegna, domani anche sulla penisola. Le ultimissime... Una modesta perturbazione di origine atlantica sta riuscendo a farsi strada sul bordo...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : Piogge e temporali molto forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Meteo - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...

Meteo - fa ancora caldo ma non per molto : da giovedì Piogge e temporali - ecco dove : ' Ultimi deboli fenomeni oggi sull'Italia , residue conseguenze della perturbazione giunta a ridosso dello scorso weekend e che ora continua nel suo allontanamento verso i Balcani. La pressione è ...

Forti Piogge e temporali raggiungono il Nord - allerta a Milano e Torino : Roma - ARRIVATI Forti temporali SU PARTE DEL Nord - Come nelle attese il peggioramento si è concretizzato sulle regioni settentrionali, raggiunte dalla parte avanzata di una saccatura in discesa dal Nord Europa. Per ora le precipitazioni più intense, anche a carattere temporalesco, si sono concentrate tra medio-alto Piemonte e medio-alta Lombardia, con marginale interessamento del Nordest ( in particolare il comparto alpino ). Punte di ...

Meteo : l’Italia alle prese con Piogge - temporali e calo delle temperature : Non si arresta l'ondata di maltempo che da alcune ore ha colpito la Penisola. La perturbazione che ha portato un vortice ciclonico proprio sul nostro Paese farà sentire ancora i suoi effetti su moltissime regioni, da nord a sud, con piogge intense e un deciso calo delle temperature anche ad inizio settimana.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : domani criticità “gialla” per Piogge e temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo valida dalle 10 alle 20 di domani per piogge e temporali sulle zone del territorio che includono la Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, l’Alto Volturno e Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. La criticità idrogeologica è gialla ed è legata all’impatto sul territorio delle ...

