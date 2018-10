Allerta Meteo Campania : Piogge e temporali - criticità codice giallo dalle 14 : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità Meteo codice giallo per piogge e temporali validi a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano, salvo Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. “Dal primo pomeriggio e almeno fino alle 14 di domani si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale anche intensi“. Uno scenario – spiega la Protezione civile regionale ...

Allerta Meteo - ciclone FREDDO in azione sull’Italia : non solo Piogge e temporali - in montagna arriva anche la NEVE : 1/14 ...

Allerta Meteo - Ottobre inizia con un nuovo ciclone sull’Italia : Piogge e temporali in tutto il Paese [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Meteo oggi : torna il maltempo - attese Piogge e temporali : Meteo oggi - Nuova perturbazione, atteso maltempo diffuso. Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, a causa dell'arrivo di una moderata saccatura Nord Atlantica, assisteremo ad un ulteriore...

Piogge e Temporali con Ottobre : Ben ritrovati amici, diamo uno sguardo alla situazione meteorologica che ci attende per i prossimi giorni. L’avvio della settimana vedrà l’arrivo di una perturbazione, la 1° di Ottobre, dal Nord Atlantico che apporterà condizioni di instabilità su vari settori. Prima di guardare il tempo per la settimana, fermiamoci ad analizzare la carta dei Geopenziali. Ad ovest troviamo l’Anticiclone delle Azzorre, sull’Europa ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo continua ad alimentare forte maltempo al Centro/Sud : Piogge e temporali da Roma a Palermo [LIVE] : 1/18 ...

Meteo : insiste il ciclone sul Tirreno : ancora Piogge e forti temporali oggi - FOCUS : insiste il ciclone sub-tropicale tra Sardegna e Sicilia. ancora temporali e piogge oggi al centro-sud. Meteo / Il vortice ciclonico dalle caratteristiche sub-tropicali che ieri ha preso vita nel...

Meteo Protezione Civile domani : ancora temporali e Piogge anche intense al centro-sud : La giornata di domani vedrà il vortice depressionario formatosi sul Tirreno insistere, con piogge e temporali, sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo sulle due Isole Maggiori. Ecco il...

Temporali e Piogge ancora sulla penisola - ma le temperature restano alte : Roma - SITUAZIONE METEO, VORTICE MEDITERRANEO IN AZIONE - Come nelle attese un vortice ciclonico è andato approfondendosi nel cuore del Tirreno, dove da diverse ore sono in azione ammassi temporaleschi molto intensi. Intorno al minimo di bassa pressione posizionato sul Tirreno centro-meridionale ruotano sistemi nuvolosi che interessano soprattutto Isole Maggiori, dove si sono avuti rovesci e Temporali sparsi, ma anche parte del Centrosud, ...

Olbia e Gallura - nuova allerta meteo per forti Piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Meteo - Piogge e temporali : allerta gialla Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani, 14 settembre, in buona parte della Sicilia un'allerta Meteo gialla. Ecco dove.

Diretta meteo - perturbazione in arrivo - Piogge e temporali tra poco e anche domani : Rapida e modesta perturbazione in arrivo. temporali in Sardegna, domani anche sulla penisola. Le ultimissime... Una modesta perturbazione di origine atlantica sta riuscendo a farsi strada sul bordo...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : Piogge e temporali molto forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Meteo - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...