Perugia | crolla parete esterna del duomo di Città di Castello | nessun ferito

(Di domenica 30 settembre 2018) Pietre e calcinacci a terra, e un boato che è stato sentito in tutto il centro storico. Adi) èta una parte dellain pietra arenaria delma molta paura per gli abitanti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona con un’autoscala giunta dae con il supporto dei carabinieri e del personale del comune. In corso perizie per identificare la causa del cedimento. Il crollo è avvenuto accanto al palazzo comunale. Il cedimento, che è stato parziale, ha interessato una parte dell’intonaco delladella cattedrale che affaccia su via del Modello, via delle Legne e via dell’Ospizio. L'articolodeldidiproviene da Il Fatto Quotidiano.