Perché il caso Kavanaugh va oltre la poltrona della Corte Suprema Usa

Formigoni : “perso tutto - giudici e pm vogliono fucilarmi”/ Caso Maugeri : “al rogo Perché ho aperto ai privati” : Roberto Formigoni condannato per corruzione in Appello sul Caso Maugeri: "al rogo perchè ho governato bene in Lombardia. Ho perso tutto, mi rimangono solo 2mila euro"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Lo strano caso della Nissan Pulsar. Perché un errore così madornale? : di Carblogger La notizia non è questa: in Europa, la Nissan abbandona il segmento delle berline di segmento C – elettrica Leaf esclusa – dopo aver fermato in giugno la produzione della Pulsar per il vecchio continente e quella della Almera a tre volumi entro la fine dell’anno in Russia. Motivo: le berline non vanno, tutti vogliono suv e crossover. La notizia è questa: Perché la Nissan ha fatto un errore così madornale con la ...

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui Perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...

Caso Intrieri - Perché con lui il Movimento 5 Stelle applica due pesi e due misure? Lo staff del ministro : 'No comment' : Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha imposto Gaetano Intrieri tra gli esperti della Struttura di missione che dovrà valutare costi-benefici delle grandi opere. L'uomo, lo ha svelato La ...

Perché l'annullamento della gara dell'Ilva è diventata un caso politico : Non si chiudono ancora le polemiche sull'Ilva, dopo la sigla dell'accordo giovedì scorso tra sindacati e Arcelor Mittal. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha chiuso formalmente il ...

Germania - nessun caso Sané : l'attaccante ha lasciato il ritiro Perché è diventato papà : Dopo aver abbandonato il ritiro della Germania all'indomani dello 0-0 in Nations League contro i campioni del mondo della Francia, i media tedeschi si sono interrogati sul misterioso rientro ...

Unghie - il caso della ventenne malata di cancro Perché le mangiava : come lo ha scoperto : L'ossessione per le Unghie della 20enne australiana Courtney Whithorn dopo quattro anni è diventato un caso emblematico per i medici che mettono in guardia sui rischi di divorare le dita nei momenti di stress e nervosismo. La ragazza ha infatti scoperto di aver sviluppato un tumore chiamato acral le

Nazionale in ritiro - Mancini e il ‘caso’ De Rossi : “ho parlato con lui - ecco perchè non abbiamo bisogno di chiamarlo” : Mancini e la mancata convocazione di De Rossi per la Nations League: il ct azzurro fa chiarezza “Con Daniele De Rossi ho parlato, fa parte di quella serie di giocatori importanti, con esperienza, cui potremmo ricorrere durante le qualificazioni all’Europeo“. Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, si esprime così su Daniele De Rossi, grande escluso dai convocati per i due impegni di Nations League contro Polonia a ...

Quello di Asia Argento è un caso di 'debolicidio' : ecco Perché la violenza non ha sesso : ... una mappa mentale virulenta che induce a difendere i propri obiettivi con modalità che causano "ferite" all'interlocutore" , ferite al fisico o/e alla psiche, o mondo interiore, , impedendo quindi ...

Caso Kyrgios-Lahyani – Gli US Open fanno chiarezza : ecco Perché l’arbitro è sceso a parlare con il tennista : Gli US Open hanno rilasciato un comunicato ufficiale al fine di fare chiarezza su quanto successo fra Nick Kyrgios e l’arbitro Mohamed Lahyani, accusato di coaching Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con Kyrgios, quasi ...

Sempre sciolti. Ci avete fatto caso? Ecco Perché Kate Middleton non raccoglie mai i capelli : Ormai non c’è giorno che non si parli di Meghan Markle e Kate Middleton. Le due cognate – duchesse, rispettivamente di Sussex e di Cambridge, dominano le cronache rosa tra ‘sfide’ di look e segreti beauty spifferati da più fronti. Ogni loro apparizione a eventi pubblici viene irrimediabilmente passata allo scanner dai media, ogni loro ‘mossa’ studiata nei dettagli e, diciamolo pure ad alta voce, ogni ...

Sulla mia pelle : Perché il caso Cucchi ha un valore universale : Il cast di Sulla mia pelle è visibilmente emozionato. E anche il pubblico dei giornalisti che ha appena lasciato la sala dell’anteprima del progetto che apre la sezione Orizzonti di Venezia 75. No, non è perché è sopraffatto dalle immagini forti. Il film sul caso Cucchi, anzi, si imprime dentro senza mostrare mai direttamente la violenza agita: rigoroso, rispettoso, documentato, equilibrato riesce comunque a renderla percepibile con la sola ...

Caso Diciotti - Perché è stata scelta Rocca di Papa per i migranti anche se non è territorio del Vaticano : ... 27 agosto ndr, , abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dai telegiornali che circa cento dei migranti a bordo della nave Diciotti, per volontà della Santa Sede, saranno ospitati a "Mondo Migliore"...