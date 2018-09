Perché Di Maio e il Movimento 5 stelle non attaccano Paolo Gentiloni

Di Maio : ecco Perché ho festeggiato sul balcone di Palazzo Chigi : Roma, 29 set., askanews, - 'Questo governo e l'Italia non c'entra niente con l'Argentina' e 'quando sono uscito sul balcone era perchè dopo anni stiamo facendo quelle cose che ci dicevano che non si ...

Perché Renzi ha detto che 'Di Maio non è lucido' : Roma, 27 set., askanews, - Renzi replica agli attacchi del M5s dopo l'elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm. 'La verità - sostiene in un post su Facebook - è che Di Maio non è più ...

Perché la legge di bilancio è una trappola per Di Maio l'estremista : Roma. L'avvertimento era partito il giorno precedente: "Senza reddito di cittadinanza, 'quota 100' sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al ...

Perché la legge di bilancio è una trappola per Di Maio l’estremista : Roma. L’avvertimento era partito il giorno precedente: “Senza reddito di cittadinanza, ‘quota 100’ sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al Def”. Fa sempre così Luigi Di Maio, quando si trova in difficoltà parte con minacce sproporzionate. In

“Di Maio è lei?!”. Perché sul deficit non possiamo fare come la Francia : Roma. Molletta sul naso, patata in bocca e imbuto sopra: “Faccio l’accento francese?”. Ma dopo essersi camuffato, quando Di Maio assistito da Casalino chiamerà i funzionari della Megaditta di Bruxelles per convincerli a farci sforare il deficit, un po’ come Fantozzi e Filini che vogliono evitare la

Fnsi risponde ai Cinque Stelle : "Se l'Ordine non serve Perché Di Maio continua a esservi iscritto?" : Dopo il post sul blog in cui i pentastellati si dicevano pronti ad abolire l'Ordine dei Giornalisti arriva, secca, la replica della Fnsi: "Stiano tranquilli, i neoprofeti del pensiero unico a 5 Stelle. Non saranno i provvedimenti di natura ritorsiva annunciati contro un'intera categoria di professionisti e neppure le liste di proscrizione ai danni di colleghi che vogliono continuare a fare il loro lavoro a cancellare la libertà di stampa ...

Manovra Finanziaria - ecco Perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Francia - Macron vara maxi taglio fiscale da 25 miliardi - deficit al 2 - 8% E Di Maio : «Facciamolo anche noi» Perché Parigi può sforare e noi no : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Luigi Di Maio - Perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Reddito di cittadinanza solo agli italiani - Perché Di Maio non può farlo : Luigi Di Maio e il governo vogliono introdurre il Reddito di cittadinanza, ma riservandolo solo ai cittadini italiani. La proposta dell'esecutivo, in realtà, non si può applicare: la giurisprudenza, le leggi italiane ed europee e molte sentenze passate dimostrano che i cittadini stranieri non possono essere esclusi dall'erogazione delle prestazioni sociali.Continua a leggere

Milleproroghe - Maiorino (M5S) contro Renzi : “Fa comizi qui Perché in piazza rischia la pelle”. E scoppia la bagarre in Aula : bagarre al Senato durante le dichiarazioni di voto sul Milleproroghe. L’ex segretario dem, Matteo Renzi, accusa il governo sui fondi alle periferie e sui vaccini e terminato il suo intervento lascia l’Aula richiamato dai colleghi quando scoppiano le polemiche a seguito delle dichiarazioni della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino: “Il senatore semplice Renzi ci delizia con i suoi comizi non potendoli più tenere in piazza senza ...

Rientro del debito in due anni : Perché quella di Di Maio è una bugia : Il vicepremier chiede di fare più deficit per finanziare le sue promesse elettorali. Ma sui scontra con la realtà e con il ministero dell'Economia

Pensioni e spesa pubblica : Perché sulla manovra ha vinto Di Maio : In cambio della "pace fiscale" i 5 Stelle portano a casa reddito e Pensioni di cittadinanza, le proposte-manifesto del loro...