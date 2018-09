Per gli analisti Apple Watch farà faville a Natale

Indonesia : bilancio suPera gli 830 morti : ANSA, - BANGKOK, 30 SET - E' salito ad almeno 832 morti il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il ...

Salute - gli esPerti : "Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'" : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Salute - gli esPerti : 'Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'' : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

TV - RAI5 : “La vita segreta dei laghi” alla scoPerta del “Grande Lago Salato” negli USA : Il Grande Lago Salato, situato nella parte settentrionale degli Stati Uniti, è il più grande Lago di acqua salata dell’emisfero occidentale, sebbene sia stato definito “il Mar Morto dell’America”. Il nuovo episodio della serie in prima visione “La vita segreta dei laghi”, in onda domenica 30 settembre alle 22.05 su RAI5, racconta le molteplici forme di vita che abitano le sue acque. Il Lago fornisce l’habitat per milioni di ...

Salute - gli esPerti : "Fake news e bufale 'malattie dell'informazione'" : Numerosi gli esponenti del mondo dell'informazione, della scienza e delle istituzioni che si sono confrontati sull'evoluzione e le dinamiche del fenomeno della disinformazione in campo scientifico, ...

Vela – Campionato Italiano Team Race U23 - leadership provvisoria Per la Fraglia Vela di Malcesine : Domenica ultimo assalto per i giovani della Vela in questa interessante formula con una squadra formata da equipaggio femminile e uno maschile Prima serie di regate per il Campionato Italiano Team Race Under23, evento promosso da UniVela Sailing in collaborazione con il CV Gargnano e la Andrew Simpson Foundation, grazie al contributo di Regione Lombardia. In testa alla classifica provvisoria c’è la squadra della Fraglia Vela di ...

Salute - gli esPerti : "Fake news e bufale 'malattie dell’informazione'" : Caserta, 29 set. (AdnKronos Salute) - L'importanza di trovare strumenti di credibilità che contrastino la disinformazione e le fake news, vera e propria "patologia dell’informazione" dei nostri tempi, che nel campo della medicina e della Salute in genere sta avendo effetti diretti, immediati e negat

Bellezza solidale - gli appuntamenti «in rosa» da non Perdere : Bellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza solidale, gli appuntamenti del mese di ottobreBellezza ...

Aida Yespica/ Il ritorno in tv dopo un Periodo lontano dai riflettori (Mezzogiorno in famiglia) : Aida Yespica, la splendida showgirl di origini venezuelane torna in televisione dopo un periodo lontano dai riflettori. Quale ruolo avrà nel programma? (Mezzogiorno in famiglia)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:13:00 GMT)

ALBA PARIETTI/ E Franco Oppini - la scoPerta del figlio Francesco sulla fine del loro amore (Domenica in) : ALBA PARIETTI e Franco Oppini hanno vissuto una relazione intensa per molti anni. La showgirl ne parlerà nella puntata di Domenica in di questo pomeriggio(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 04:14:00 GMT)

Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 Per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera : Disponibile da poche ore un fantastico aggiornamento del Galaxy Note 9 che migliora tantissimo la Fotocamera. Ecco il download del firmware ufficiale Italiano Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera Rilasciato in queste ore un nuovo Firmware del Galaxy Note 9 che va a migliorare tantissimo la qualità della […]

Cagliari - Maran : 'Abbiamo dimostrato Personalità e coraggio - è la strada giusta' : Il gol alla fine ha rovinato tutto, ma ci sta che contro l'Inter si perda" le parole di Maran a Sky Sport. "La squadra mi è piaciuta, ha giocato con personalità e coraggio. Questa è la strada per ...

Calcio : ancora una vittoria Per l'Inter - 2-0 sul Cagliari : L'Inter regola in casa il Cagliari, e allunga la striscia positiva. Le reti di Lautaro e Politano valgono l'aggancio, almeno per ora, della terza piazza in classifica. Gli ospiti si vedono negare dalla Var il gol del pareggio, per un 'mani' che Dessena fa poi seguire a una protesta tanto veemente da portarlo a sfiorare l'espulsione.

Inter-Cagliari - ancora problemi Per DAZN : disservizi ed una gaffe finale - i tifosi protestano sui social : DAZN nel caos dopo la serata di Serie A, diversi intoppi durante Inter-Cagliari, i tifosi si sono sfogati sui social In casa DAZN ancora va stretta qualche vite. Oggi durante Inter-Cagliari ci sono state diverse lamentele da parte degli utenti che si sono riversati sui social per protestare. La gara si è vista a scatti ed a volte alcune schermate occupavano lo schermo impedendo la visuale dell’incontro. Alcuni addirittura hanno ...