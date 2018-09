Per Giorgetti la manovra può cambiare

Giorgetti - 100 mln Per impianti sportivi : Entro novembre uscirà un terzo bando del fondo periferie gestito questo non dal Coni ma dalla struttura dell'Ufficio sport".

Periferie - Giorgetti : 'Se soldi usati Per arredo urbano - a me mi girano' : 'A proposito della polemica sui fondi alle Periferie: se quei fondi sono utilizzati bene, ok. Se sono usati per arredo urbano, a me mi girano... I giornalisti sono andati a verificare per cosa sono ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : Per Governo vicenda tridente è chiusa : Roma, 21 set., askanews, - 'La vicenda è chiusa'. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a proposito della candidatura a tre per le Olimpiadi invernali del ...

Olimpiadi 2026 : Giorgetti - Per me vicenda chiusa : “Ho già detto che per me la vicenda è chiusa". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, arrivando ad Atreju, interpellato sulla candidatura di Milano, Cortina e Torino per le Olimpiadi del 2026. "La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere ...

Giancarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno Per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Giorgetti ha spiegato cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre Per le Olimpiadi : "Non c'è stato nessun golpe", "in un clima così, di dubbi, di sospetti e di incertezze, non si poteva andare avanti. Non andava proprio bene. Per portare avanti questi grandi eventi con i soldi dello Stato ci vuole una procedura seria, serve un entusiasmo e una convinzione che non c'erano. Non sono pentito di aver detto che la candidatura a tre è morta". Così il sottosegretario con ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non Perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Giorgetti : "La candidatura a tre Per le Olimpiadi invernali è morta" : Dopo mesi e mesi di discussioni l'Italia non riesce neanche a presentare la propria candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. La decisione viene resa nota dal governo, attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in commissione Istruzione al Senato. "Il governo non ritiene che una candidatura fatta cosi come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha ...

Giancarlo Giorgetti : “La proposta Per le Olimpiadi del 2026 è morta qui” : “Io ritengo che una cosa così importante come la candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città” e poi: “Per questo il governo non ritiene che una candidatura così come formulata possa avere ulteriore corso. Questo tipo di proposta non ha sostegno del governo, è morta”. Parole davvero di sconforto quelle di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del ...

Olimpiadi : Sala a Giorgetti - Milano sia prima tra città ospiti Per rafforzare brand : Milano, 17 set. (AdnKronos) - E' necessario fare chiarezza "per il bene del nostro Paese e delle possibili città candidate" sulla candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. Questo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una lettera inviata al sottose

Castelli - Anci - a Giorgetti : 'Avevamo chiesto più risorse e criteri più equi Per i piccoli comuni' : Il Pd all'attacco del sindaco: 'Scippati del Bando Periferie nel totale silenzio' 3 5 Stelle: 'Nell'area delle Mura Farnesiane degrado e pericolo' 4 Murelli e Pisani al Pd: 'I soldi solo a chi ...

Figc - Giorgetti : 'Le elezioni? Dal nuovo corso mi aspetto idee Per il futuro' : Giorgetti ha poi affrontato anche il tema del finanziamento dello Stato nei confronti dello sport. 'Se si finanziasse solo chi vince come nel modello inglese il calcio non prenderebbe più niente - ...

Fondi Lega - Giorgetti : 'Io in Lussemburgo non sono mai stato' - Fontana : 'I pm stanno Perdendo tempo' : 'Non so di cosa parlate, continuo a leggere queste cose sui giornali'. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si allontana a passo svelto dalla conferenza stampa sui campionati europei di scherma ...

Versiliana 2018 - da Di Maio a Giorgetti passando Per Zingaretti. Rivedi tutti i dibattiti della festa del Fatto : Si è conclusa domenica sera la festa annuale della Società Editoriale Il Fatto che si è svolta nella tradizionale location del Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli che hanno impegnato i giornalisti del Fatto assieme a oltre trenta ospiti. Giovedì sera ad aprire le danze un ospite d’eccezione: Carlo Verdone intervistato da Marco Travaglio e Alessandro Ferrucci. Il direttore de ...