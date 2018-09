Pensioni scuola | turn over docenti storico con Quota 100 | ‘Riapriamo le GaE’

Salvini rilancia sul servizio militare e poi scuola - Pensioni - immigrazione : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto alla possibilità di reintroduzione del servizio militare obbligatorio per i giovani. Lo ha definito un metodo "educativo" parlando a RaiNews24 in ...

Pensioni scuola - oggi vertice del Governo : 5 miliardi di risorse - si punta a Quota 100 : Nelle prossime ore è in programma un Consiglio dei Ministri che prenderà in esame, tra i vari punti all’ordine del giorno, anche il tema Pensioni. Un tema particolarmente sentito anche dal personale scolastico in quanto i paletti imposti dalla Legge Fornero in materia previdenziale non permettono a docenti e Ata l’accesso alla pensione. oggi vertice del Governo sul tema Pensioni Secondo quanto […] L'articolo Pensioni scuola, ...