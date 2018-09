Pellegrini | dall' aritmia all' idolo Montella | i segreti dietro un colpo di tacco

Federica Pellegrini : ‘Filippo Magnini? Mi ha cancellata dalla sua vita’ : “Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri. Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita”. Federica Pellegrini al settimanale Chi in edicola mercoledì 29 agosto torna a parlare della storia finita con il collega Magnini (che ormai ha occhi solo per Giorgia Palmas). Eppure, a suo dire, lei non avrebbe alcun problema a interfacciarsi con il suo ex: ...

Federica Pellegrini rivela : “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto. Troppe delusioni fuori dalla vasca” : “Sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le Troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. In un’intervista al settimanale Chi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini ammette di pensare al ritiro. “Ho festeggiato ben tre volte: con la squadra, con le mie amiche del ...

