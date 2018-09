forzaroma.info

: ??? #Pellegrini: 'Avevo bisogno del gol. Ora questa vittoria fa svoltare la stagione' ???? - forzaroma : ??? #Pellegrini: 'Avevo bisogno del gol. Ora questa vittoria fa svoltare la stagione' ???? - PagineRomaniste : #Pellegrini: 'Avevo bisogno del gol. Ora questa vittoria fa svoltare la stagione' #ASRoma #RomaLazio - apachee56 : @13RomamoR @ibradiagne31 Sbagliamo tutti Yuma io ho mandato i peggio insulti a pellegrini oggi è stato stellare su… -

(Di domenica 30 settembre 2018) ... e non perché porta le mani alle orecchie e guarda lo stadio quasi per rivalsa, come faceva Marco Delvecchio all'inizio, scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport'. ' Ho segnato di tacco, ...