Pedofilia | il Papa rimuove Karadima | era al centro del caso cileno

Nuove accuse al Papa dall’ex nunzio Viganò : “Silenzio su Pedofilia conferma il mio dossier” : Monsignor Carlo Maria Viganò torna a parlare e accusare Papa Francesco. In un nuovo documento l’ex nunzio negli Stati Uniti che ha accusato il Pontefice e i vertici della curia romana di non essere intervenuti sul cardinale Theodore McCarrick sostiene che la scelta di restare in silenzio sarebbe una conferma alle sue accuse.Continua a leggere

Wim Wenders - Papa Francesco/ Dalla Pedofilia alla povertà : "Ho visto i buchi nelle sue scarpe e ho capito" : Sarà nei cinema italiani il film documentario del regista tedesco Wim Wenders dal 4 al 7 ottobre prossimo, una lunga intervista in cui Bergoglio raccomta se stesso(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Pedofilia - Papa : 'Scandalo mostruoso - ma la Chiesa ora lo affronta' : Mi dicevano che con quello che si spende in armi in un mese, si potrebbe dare da mangiare a tutti gli affamati del mondo per un anno. E' terribile", ha proseguito il Papa. "L'industria, il commercio ...

Papa Francesco a Tallin promette trasparenza e onestà sulla Pedofilia e gli scandali economici : L'arcivescovo luterano ha aggiunto: 'Solo una piccola percentuale di giovani studia a scuola le religioni del mondo, tra cui il Cristianesimo. Eppure, il Cristianesimo è la religione che ha ...

Pedofilia : il Papa rimuove altri due vescovi in Cile : Papa Francesco ha rimosso due vescovi della Chiesa cattolica in Cile: entrambi i prelati sono coinvolti in indagini per abusi su minori. Al loro posto, il Pontefice ha nominato degli amministratori apostolici "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis". I vescovi rimossi sono quello di San Bartolomè de Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e di quello di San Felipe, mons. Cristian Enrique Contreras Molina. Nel mese di maggio scorso, ...

Scandalo Pedofilia : Papa Francesco ha rimosso altri due vescovi cileni : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di altri due vescovi cileni coinvolti nello maxi Scandalo legato alla pedofilia.La prassi prevede infatti che siano i presuli a inoltrare al pontefice una richiesta finalizzata alla rinuncia. Poi il vescovo di Roma può accogliere o meno la domanda, ma è chiaro che a orientare determinate decisioni siano soprattutto la volontà e l'indirizzo dato dall'ex arcivescovo di Buenos Aires.A dover abbandonare ...

Pedofilia.Papa : via altri 2 vescovi Cile : 13.30 Papa Francesco continua il repulisti nella chiesa Cilena, travolta anche nelle sue gerarchie dalla scandalo della pedofilia. Il Papa ha rimosso altri due vescovi, entrambi coinvolti in indagini per abusi. Si tratta del vescovo di San Bartolomè De Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera,e di quello di San Felipe, mons.Cristian Enrique Contreras Molina. In entrambi i casi, al loro posto il Papa ha nominato degli amministratori ...

Pedofilia : il Papa destituisce altri due vescovi in Cile : Continua l'opera di rinnovamento della Chiesa Cilena devastata dallo scandalo degli abusi sessuali verso minori che ha coinvolto più vescovi, accusati di coprirli. Dopo i cinque ritiri dei mesi scorsi,...

Pedofilia - le colpe di papa Francesco : Le accuse dell’arcivescovo Viganò non stanno in piedi. Ma evidenziano una guerra in cui Bergoglio si trova in condizioni di debolezza. Anche per errori suoi Pedofilia, attacco a Francesco dall'ex nunzio Viganò. Il papa: ''Leggete e giudicate voi''"

Papa Francesco su abusi e Pedofilia/ “Aiutate la Chiesa in Irlanda a farla finita con questa storia” : Durante la sua visita a Dublino lo scorso agosto, il Papa ha incontrato un gruppo di padri gesuiti, approfondendo con loro il tema degli abusi su minori da parte dei sacerdoti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:39:00 GMT)

GERMANIA - 3 MILA CASI DI ABUSI SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Pedofilia - il cardinale Usa Wuerl offrirà le sue dimissioni al Papa - : L'arcivescovo è uno degli alti prelati accusati da Carlo Maria Viganò. Al centro delle polemiche come ha gestito lo scandalo degli abusi quando era vescovo di Pittsburgh, in Pennsylvania. E a ...