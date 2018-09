PD | Martina | A noi piacciono le piazze | non i balconi

blogo

(Di domenica 30 settembre 2018) La parola d'ordine è stata "unità" oggi in Piazza del Popolo, alla manifestazione del PD. Uno dei momenti più attesi è stato certamente il discorso dell'attuale segretario Dem, Maurizio, che ha cercato di dire qualcosa di sinistra. Ovviamente non sono mancate battute e attacchi all'attuale governo M5S-Lega:"A qualcuno, a noi piace la piazza aperta e di tutti. Ma ditemi se un paese come l'Italia può essere governato dal balcone di Palazzo Chigi con la claque dei 5 Stelle sotto. Una scena tristissima da Repubblica delle banane" PD in piazza del Popolo contro il governo: successo o flop? VIDEO e FOTO Alle ore 14 di oggi, domenica 30 settembre, ha preso il via la manifestazione del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma, quanti sono i partecipanti reali? Poi, a proposito di "unità", ha ...