Pd | manifestazione riuscita in piazza del Popolo Ma quante persone c’erano? Gli

(Di domenica 30 settembre 2018) La. La dirigenza del Partito Democratico ritrova una connessione con la base adelcon la parola “u-ni-tà” più volte scandita dal pubblico come slogan verso i vertici alla vigilia del congresso che porterà all’elezione della prossima segreteria. Ma come accade sempre per le manifestazioni diè cominciato il tira e molla sulle presenze effettive. Secondo i calcoli dell’organizzazione del Pd duecento pullman, sei treni, alcuni autobus speciali più i militanti giunti con mezzi propri hanno portato circa 70milasotto e intorno al palco dal quale ha parlato il segretario Maurizio Martina. Il catino didel– si sottolinea nell’organizzazione – era pieno e i sostenitori del partito si sono assiepati anche dal lato di via del Corso e, come scrive l’Ansa, lungo le salite che portano al ...