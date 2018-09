Pd manifestazione contro Governo e manovra Ultime notizie piazza del Popolo Roma

Pd in piazza contro Governo e manovra/ Ultime notizie manifestazione Roma - incognita partecipazione : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:48:00 GMT)

La sindaca Raggi a San Lorenzo alla manifestazione "Letti di Fuori" contro la movida : LaPresse, Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi alla manifestazione "Letti di fuori" contro la movida, organizzata a San Lorenzo dalla scrittrice Melissa P e i comitati di quartiere. La protesta ...

Anche Renzi alla manifestazione del 30 contro il governo : Roma, 13 set., askanews, - 'Il 30 settembre ovviamente sarò in piazza' per la manifestazione del Pd. Lo ha detto il senatore Pd Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio capital. 'Spero - ha proseguito - ...

Russia - manifestazione contro riforma pensioni : 300 arresti/ Ultime notizie : “Putin ladro” - proteste in strada : Russia, manifestazione contro riforma pensioni: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada contro Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Pd - il partito convoca manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...

Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano : Hanno partecipato almeno 10mila persone, mentre Matteo Salvini incontrava il primo ministro ungherese Viktor Orbán The post Le foto della manifestazione contro il razzismo a Milano appeared first on Il Post.

I video della manifestazione contro Orban a piazza San Babila a Milano : C'è un'Italia che non ci sta alla politica dell'odio e del rancore': Il video live integrale degli interventi sul palco di Europa Senza Muri, la manifestazione contro Orban: Pippo Civati a piazza San ...

Diciotti - in centinaia a manifestazione contro Salvini per lo sbarco dei migranti : Diverse centinaia di persone si sono radunate sul molo di Levante a Catania per prendere parte alla manifestazione antirazzista a sostegno dei 150 migranti che da cinque giorni sono a bordo della nave ...