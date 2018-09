Pd in piazza contro il governo Renzi | “Uniti contro la deriva venezuelana”

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Il segretario Martina ha accolto a ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : ... offuscata anche dalla scelta di non dimettersi del ministro dell'Economia. Con lui tutti gli esponenti di primo piano del Pd, da Nicola Zingaretti a Graziano Delrio, da Carlo Calenda, a Paolo ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : «Per l’Italia che non ha paura» è lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, dalle 14 in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobilitare chi teme gli effetti della «manovra contro il popol...

Pd manifestazione contro Governo e manovra/ Ultime notizie piazza del Popolo Roma - Salvini : "Quattro gatti" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:22:00 GMT)

piazzapulita - Guido Crosetto e i 2 minuti di applausi contro Carlo Calenda e Alan Friedman : Viviamo in un mondo in cui un' agenzia di rating può distruggere una Nazione. La politica ha il dovere di cambiare quello c'è di sbagliato'.

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega. Berlusconi : 'Manovra impoverisce tutti' : I dem divisi verso il congresso ma uniti contro la manovra. Tajani avverte DI Maio: i balconi non hanno mai portato bene -

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

