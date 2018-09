Pd in piazza contro Governo e manovra Ultime notizie manifestazione Roma | incognita

piazzapulita - Guido Crosetto e i 2 minuti di applausi contro Carlo Calenda e Alan Friedman : Viviamo in un mondo in cui un' agenzia di rating può distruggere una Nazione. La politica ha il dovere di cambiare quello c'è di sbagliato'.

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Domenica Pd in piazza contro il governo M5s-Lega. Berlusconi : 'Manovra impoverisce tutti' : I dem divisi verso il congresso ma uniti contro la manovra. Tajani avverte DI Maio: i balconi non hanno mai portato bene -

Il Pd domani manifesta contro il governo a Roma. Martina : 'A piazza del Popolo per difendere l'Italia' : 'I rigori si possono sbagliare, e anche a me è capitato nel calcio come in politica. Ma devi sempre avere la forza di andare sul dischetto: altrimenti meglio cambiare mestiere', scrive sui social. ...

Bologna - 300 persone in piazza contro il ddl Pillon : “Riforma scellerata. Donne del M5s e della Lega ribellatevi” : “Per fermare questo obbrobrio abbiamo bisogno della sommossa delle Donne del Movimento cinque stelle ma anche delle Donne della Lega. Mi chiedo come la ministra Giulia Bongiorno che si è sempre spesa per le battaglie delle Donne possa proporre una cosa del genere che sommessamente impedisce alle Donne di denunciare violenza“. Da Bologna l’ex senatrice Francesca Puglisi, promotrice di #Towandadem, il gruppo delle Donne del Pd, ...

'I love life' - in piazza a Verona contro lo scompenso cardiaco : Verona, 29 set., AdnKronos Salute, - Grande successo a Verona, in occasione della Giornata mondiale del cuore, per il gran finale di 'I love life', la campagna di informazione e sensibilizzazione ...

Def - piazza Affari sprofonda : -3 - 72%. Spread chiude a 267 punti - Di Maio : 'Non voglio uno scontro con l'Ue' : ... comunque, c'è ancora quasi un mese di tempo, mentre a 24 ore dal Consiglio dei ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al Def il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha ancora ...

Non una di meno - flash mob in piazza Matteotti contro ddl Pillon e registro delle famiglie : 'Difendiamo la 194' : "Il 28 settembre scendiamo in piazza in molte città italiane e nel mondo per levare un grido di solidarietà alle donne argentine e a tutte quelle che non possono ancora scegliere se e quando ...

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro elite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

Milano - in piazza contro il razzismo nel nome di Abba : Partito da via Palestro il corteo "contro ogni tipo di discriminazione" organizzato dai centri sociali in ricordo del 19enne del Burkina Faso ucciso 10 anni fa

Il fronte dei sindaci contro il governo. 'Pronti alla piazza per le periferie' : Il viceministro dell'Economia della Lega Massimo Garavaglia aveva assicurato che "c'è la disponibilità a risolvere la questione, servono i tempi tecnici. Il resto è solo polemica politica". Una ...