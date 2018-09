Pd in piazza a Roma contro il governo L' urlo del popolo dem | Unità | unità

Il Pd in piazza a Roma contro il Governo : contro il Governo gialloverde e per provare a superare le divisioni interne che logorano il partito. Il Pd torna in piazza, tra la gente, a Roma: migliaia i militanti Dem che hanno risposto all'...

Pd in piazza a Roma - Martina : “Non si governa con odio. Ministri passano tempo a insultare - vergogna” : “Sono ossessionati dall’idea di trovare un nemico invece che trovare soluzioni per il Paese. Soffiano sul fuoco ma così un paese non tiene. Un paese non tiene se è governato dall’odio con Ministri che passano il tempo sui social a insultare l’opposizione. E a proposito di ‘assassini politici’: vergognatevi“. Lo ha detto Maurizio Martina durante il suo discorso dal palco in Popolo. “Se questo ...

Pd in piazza a Roma - Martina : “A chi non ci ha votato dico ‘abbiamo capito la lezione’. Ora si volta pagina” : “Serve un nuovo Pd per una nuova sinistra. Noi siamo fondamentali. Lo dico senza arroganza, ma senza di noi non ci sarà una sinistra in Italia. Non servono tifosi, ma persone che sentano l’unità di destino”. Lo ha detto Maurizio Martina parlando dal palco della manifestazione del Pd a Roma. I manifestanti hanno risposto con una ovazione e ritmando “unità, unità”, come altre tre volte era accaduto prima del discorso ...

Il Pd in piazza a Roma. Martina : “Non si governa con l’odio - ora una nuova sinistra” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

