Pd | Beppe Grillo | “In piazza i soliti frou frou | aggrappati a una storia che non hanno

Gli sfollati di Genova pronti a protestare sotto casa di Beppe Grillo : "Il mondo del lavoro, del commercio e delle professioni, del porto è ferocemente arrabbiato". Lo ha detto il presidente del Comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera, ai microfoni di Mediaset. "Per questo siamo pronti ad andare a protestare sotto qualche palazzo ma anche a Sant'Ilario, sotto casa di Beppe Grillo".La polemica arriva dopo lo slittamento del Dl Genova ma anche dopo l'allungamento dei tempi per il dissequestro ...

Ponte Morandi - Antonio Ricci contro Beppe Grillo : "Suo progetto orribile"/ "Lavoro a Renzo Piano - e in fretta" : Ponte Morandi, Antonio Ricci contro Beppe Grillo: secondo il patron di Striscia la Notizia il progetto pubblicizzato dal fondatore del M5s per la ricostruzione dopo il crollo è "orribile"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:24:00 GMT)

Beppe Grillo - l'ultima provocazione : il tariffario per intervistarlo parte da 5000 euro : Per farsi intervistare Beppe Grillo vuole un compenso non inferiore ai 5000 euro, IVA esclusa. Il fondatore del partito politico Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul suo blog un comunicato ufficiale riportante il tariffario in vigore nel 2019. Il comico ha cosi voluto far sapere a chi avesse intenzione di intervistarlo quale sia la cifra da sborsare: il politico ha sottolineato che spera di non perdere tempo in inutili trattative e che questo ...

Quanto costa intervistare Beppe Grillo : Un'intervista con Beppe Grillo non potrà costarvi meno di 5000 euro Iva esclusa. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ci gira intorno e con un post sul suo blog comunica ufficialmente il tariffario ...

Quanto costa intervistare Beppe Grillo : Un’intervista con Beppe Grillo non potrà costarvi meno di 5000 euro Iva esclusa. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ci gira intorno e con un post sul suo blog comunica ufficialmente il tariffario per Quanto riguarda l’anno in corso e per il 2019; “Per non far perdere tempo a voi, e soprattutto a me” scrive. Con 5000 euro comunque vi dovrete accontentare di una mail dove risponderà alle vostre domande ...

Beppe Grillo lancia il ‘tariffario’ per le interviste del 2019 : Beppe Grillo lancia sul suo blog una provocazione rivolta al mondo dei media: "Per non far perdere tempo a voi e soprattutto a me, ecco i prezzi per l'anno in corso e per il 2019".Continua a leggere

Ponte Morandi - Beppe Grillo rilancia l’idea dell’architetto Giavazzi : “Geniale”. Toti : “C’è già progetto di Renzo Piano” : “Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una ‘macchina dell’abitare’ che produce energia”. E’ l’idea per la ricostruzione del Ponte di Genova dell’architetto Stefano Giavazzi pubblicata, con video, sul blog di Beppe Grillo che la definisce ...

Beppe Grillo celebra il V-Day : “Orgoglioso di parte del Paese che ha smesso di nascondersi” : Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo, celebra con un post sul suo blog il V-Day, l'8 settembre 2007: "Sono orgoglioso di quella parte del Paese che ha smesso di nascondersi e ha deciso di creare il suo futuro". Attaccando quella che definisce la "zavorra perbenista" che "si aggrappa dove può".Continua a leggere

MotoGp - Beppe Grillo chiede una foto con Valentino Rossi : la reazione del Dottore è sorprendente : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi si sarebbe rifiutato di scattare una foto con Beppe Grillo, presente nel paddock di Misano Un rifiuto cortese, segnale di come Valentino Rossi faccia della coerenza il proprio stile di vita. Dopo la mancata stretta di mano a Marquez nel corso della conferenza stampa della vigilia del week-end di Misano, il Dottore si è reso protagonista di un altro particolare rifiuto che ...

Beppe Grillo : Con Lega equilibrio e accordi : 19.45 "Il Movimento è nato dagli spettacoli che facevo,parlavo di economia,politica,tecnologia. Un comico e un manager dell'Olivetti (Gianroberto Casaleggio) ha creato questa cosa inaspettata,una bomba nata senza soldi.E l'Utopia si è realizzata." Così Beppe Grillo da Milano a margine dell'incontro con l'ex presidente dll'Uruguay Pepe Mujica. "Siamo arrivati al governo mettendoci con questa Lega che teniamo in equilibrio, con un accordo e ...

Beppe Grillo incontra Pepe Mujica : 'Per noi ognuno deve avere un reddito - non un lavoro' : Il fondatore dei 5 Stelle elogia l'ex presidente dell'Uruguay, 'esempio straordinario di politica'. E sulla Lega dice: 'Ci teniamo in equilibrio con il programma'

Beppe Grillo incontra Pepe Mujica : "Per noi ognuno deve avere un reddito - non un lavoro" : Incontro a Milano nel "Barber shop. Un'idea in testa" per Beppe Grillo e l'ex presidente dell'Uruguay José Pepe Mujica. A rivelarlo è lo stesso Grillo sul suo blog. "È un esempio straordinario di cosa voglia dire fare politica al servizio degli altri. Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci", afferma il fondatore del M5S."Io sono per il reddito universale, il diritto dell'uomo ad avere ...

La parabola discendente di Beppe Grillo e le analogie con il 'qualunquista' Giannini : Dare un'incubatrice all'estrema destra nel 1946, a babbo-duce morto, non rischiava di stravolgere la demografia politica. In questi tempi fertili, al contrario, è come aprire una clinica degli orrori.

Beppe Grillo : "Opposizione inesistente" : Beppe Grillo difende il governo Conte in una lettera inviata oggi a Il Fatto Quotidiano. Il leader carismatico del Movimento 5 Stelle, che ha formato l’esecutivo assieme alla Lega di Matteo Salvini, fa un primo bilancio dell’esperienza di governo, sottolineando come l’attuale maggioranza abbia sostanzialmente tutti contro, tranne l’opposizione che sarebbe praticamente inconsistente. "Un'esperienza di governo davvero singolare: l'Europa ...