Pd | abbracci tra i big in piazza I militanti chiedono unità Gli organizzatori ' Siamo

Roma - l’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Pd '50 mila in piazza del Popolo'. abbracci tra i big e la folla grida 'Unità' : 'I quattro gatti sono cinquantamila', hanno annunciato gli organizzatori della manifestazione del Pd dal palco di piazza del Popolo. Una risposta polemica a Salvini che aveva previsto un flop. ...

Coree - Kim abbraccia Moon e lancia un messaggio a Trump : «Vogliamo il trattato di pace» : E offre di aiutare l'economia nordcoreana a rinascere. Per questo oggi si porta al seguito i leader di 17 grandi gruppi industriali sudcoreani: in testa quelli di Samsung e Hyundai. Ad aprile, quando ...

Genova si ferma un mese dopo la tragedia - abbracci e lacrime sotto il ponte Morandi : La città in silenzio per ricordare le vittime. I parenti: "Vogliamo la verità". Mattarella: "Ora scelte concrete". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto ...

CWTCH : significato e traduzione del termine gallese per descrivere un abbraccio importante : Oggi vedremo insieme che cosa significa il termine gallese CWTCH e ci renderemo conto di quanto nella lingua italiana sia una parola intraducibile. CWTCH: un abbraccio importante, ma intraducibile Oggi parliamo di parole e di amore, dunque, se vogliamo essere un po’ più dolci, possiamo dire che parliamo di parole d’amore. Ad essere proprio precisi in realtà la parola in questione è solamente una ed è una parola gallese, di cui in lingua italiana ...

Tragico rogo in casa : anziana e figlio disabile muoiono abbracciati : Tragedia in un"abitazione di Conselve (provincia di Padova), dove stamani intorno alle 2:30 si è scatenato un violento incendio a causa del quale sono decedute entrambe le persone che vivevano al suo interno.Si tratta dell"86enne Rosa Lamberti e del figlio disabile di 42 anni Angelo Volpi, ritrovati stretti l"un l"altra in un ultimo abbraccio prima di spirare. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, accorsi per primi sul ...

Dagli Usa all’Italia - l’abbraccio tra sovranisti e delusi del Papa : All’ombra della foresta di Strandzha, sul confine tra la Bulgaria e la Turchia, il comandante Vladimir Rusev, passamontagna e crocefisso al collo, coordina i volontari del BNOShipka impegnati a respingere gli islamizzatori di Erdogan a suo dire camuffati da «profughi». A Varsavia l’attivista Marta Lempart guida il movimento femminista Strajk Kobiet...

Tredicenne colpito da un fulmine - sta bene : l'abbraccio tra Mohammed e il medico che lo ha salvato : Un mix di emozioni vere l'incontro avvenuto ieri mattina all'ospedale Vito Fazzi di Lecce tra Mohamed Diouf - il 13enne senegalese colpito da un fulmine in spiaggia - e Lucio Nestola, l'operatore ...

Tra Pisa e Firenze - Simeone riabbraccia il suo primo amore e torna in Italia per il figlio Giò : A Pisa quel centrocampista pieno di grinta se lo ricordano molto bene, aveva appena vent'anni ma "garra", corsa, pressing, cattiveria e incursioni erano le stesse che lo hanno reso grande in campo ...

Sant'Elpidio a Mare. "Un giorno di sport" cresce ancora e abbraccia anche la solidarietà entrando nel circuito Match it now! : Un giorno di Sport diventa, quindi, un evento con visibilità nazionale, nell'obiettivo di crescere, anno dopo anno, come manifestazione che rappresenta le realtà del territorio legate al mondo dello ...

Napoli-Milan - che abbraccio tra Ancelotti e Gattuso : “siamo più che amici” [GALLERY] : Napoli-Milan: Ancelotti e Gattuso si sono incontrati stasera al San Paolo, un lungo abbraccio tra i due tecnici, per la prima volta uno di fronte all’altro in panchina Napoli-Milan, a fine primo tempo, si trova sul punteggio di 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Bonaventura su assist di Borini. La scena però, prima del calcio d’inizio, è stata tutta di Ancelotti e Gattuso, due amici di vecchia data che si incontrano per la ...

Strage del Pollino - Chiara riabbraccia la sorella | La lettera ai genitori morti : "Grazie" : Le due bimbe si sono ritrovate al Gemelli di Roma, dopo la tragedia nelle Gole del Raganello che ha distrutto la loro famiglia

“Grazie mamma e papà”. La straziante lettera di Michela ai genitori morti nelle gole del Raganello. E riabbraccia la sorellina Chiara : Ci sono dolore e sgomento a Qualiano, provincia di Napoli, dove abitavano Antonio Santopaolo e sua moglie Carmen Tammaro, morti sepolti dalla piena in quella stretta gola, ma non senza essere riusciti a mettere in salvo le due figlie, Michela di 12 anni, e Chiara, dieci anni – la manina dal fango – facendo loro scudo con i proprio corpi. Una famiglia molto unita raccontano le cronache locali. Come si può vedere dai profili ...

Morta annegata - la straziante foto di Morgan Beck dell’ultimo abbraccio con la figlia Emeline (FOTO) : Lo scorso giugno, la vita del campione di sci Bode Miller e della moglie, la pallavolista e modella Morgan Beck, è cambiata per sempre. Mentre si trovavano a casa dei vicini per una festa a Cota de Caza, a sud di Los Angeles, la figlia Emeline Grier – di soli 19 mesi – è caduta in piscina. Tutti i tentativi di salvarla sono risultati vani. La morte della bambina ha straziato i genitori che ogni giorno convivono con questo atroce dolore. ...