Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix 2018 Ostrava | Alena Kostornaia ancora regina del

Pattinaggio artistico - Autumn Classic International 2018 : buon esordio in stagione per Yuzuru Hanyu - 97.74 punti nello short program : L’impianto sportivo Sixteen Mile Sports Complex di Oakville, città canadese nella provincia di Ontario, sta ospitando in questi giorni l’Autumn Classic International 2018, gara internazionale di Pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella giornata odierna protagonista assoluto è stato il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale ha fatto il suo esordio in stagione presentando per la prima volta il nuovo ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Canada 2018 : Petr Gumennik si impone nel singolo maschile. Tripletta russa nelle coppie di artistico : È calato il sipario alla Minoru Arenas, impianto sportivo della città canadese di Richmond in questi giorni teatro della quarta tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una gara caratterizzata da continui colpi di scena, il russo Petr Gummenik ha conquistato il gradino più alto del podio nel singolo maschile; quarto dopo il primo segmento di gara, l’atleta allenato da Veronika Daineko è stato ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri incantano nella danza - Shoma Uno sul velluto nel singolo maschile; buon quarto posto per Matteo Rizzo : Si sono appena spenti i riflettori presso l’IceLab, impianto sportivo di Bergamo questa settimana palcoscenico del Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima posizione e valida per il il circuito ISU Challenger Series. Dopo l’impressionante ryhthm dance di ieri, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno nuovamente stregato il pubblico presente svelando per la prima volta la loro ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Canada 2018 : Anna Shcherbakova trionfa nel singolo femminile. Dominio Marjorie Lajoie-Zachary Laga nella danza : La Minoru Arenas, impianto sportivo della città canadese di Richmond (Canada), sta ospitando questo fine settimana la quarta delle sette tappe del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Prosegue la lotta interna a distanza a colpi di record tra le pattinatrici russe. Dopo il tentativo della settimana scorsa a Kaunas di Alexandra Trusova, nel programma libero Anna Shcherbakova ha cercato di eseguire come primo elemento ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise conquistano la terza posizione. Volano Guignard-Fabbri - primi dopo la Rhythm Dance : Si è appena conclusa la seconda giornata di gare presso l’impianto sportivo IceLab di Bergamo, teatro in questi giorni dell‘undicesima edizione del Lomabrdia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series. In una gara contrassegnata in generale da molte imprecisioni, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno conquistato il gradino più basso del podio nelle coppie di ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Canada 2018 : Anna Shcherbakova e Tomoki Hiwatashi al comando dopo lo short della specialità del singolo. : La Minoru Arenas di Richmond (Canada) sta ospitando questo fine settimana la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Nella prima giornata di gare protagonista è stata la pattinatrice russa Anna Shcherbakova, nuovamente in prima posizione dopo lo short esattamente come già accaduto in occasione del primo appuntamento di Bratislava. a differenza di quanto successo nel corso della tappa slovacca però, la ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Della Monica-Guarise in seconda posizione dopo lo short. Shoma Uno già devastante nel singolo maschile. Buona prova per Matteo Rizzo : Il moderno impianto sportivo IceLab di Bergamo sta ospitando in questi giorni il Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima edizione e valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella specialità delle coppie di artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno fatto il loro esordio in stagione tra le mura amiche di casa posizionandosi in seconda posizione dopo lo short program; gli ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Kaunas 2018 : Andrew Torgashev conquista la prima posizione - ottavo posto per Gabriele Frangipani. Ushakova-Nekrasov dominano nella danza : È appena calato il sipario alla Zalgiro Arena di Kaunas (Lituania), impianto sportivo che questa settimana ha ospitato l’Amber Cup 2018, terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. nella categoria individuale maschile a conquistare di misura la prima posizione è stato l’atleta americano Andrew Torgashev, autore di un secondo segmento di gara caratterizzato da diversi errori negli elementi più ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Kaunas 2018 : quadruplo toeloop/triplo toeloop - Alexandra Trusova nella storia! Settima posizione per l’azzurra Lucrezia Beccari : Si è da poco conclusa la seconda giornate di gare alla Zalgiro Arena di Kaunas, questa Settimana teatro dell‘Amber Cup 2018, terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo il programma corto da record di ieri, Alexandra Trusova ha cercato nuovamente di superare se stessa aprendo il suo free program pattinato sulle musiche de “Meditation” composte da Jules Messenet con il quadruplo lutz, ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Kaunas 2018 : Alexandra Trusova straripante nel singolo femminile. Eccellente esordio per Lucrezia Beccari e Gabriele Frangipani : La Zalgiro Arena di Kaunas (Lituania) sta ospitando questa settimana l’Amber Cup 2018, terza delle sette tappe del circuito ISU Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella categoria individuale femminile la quattordicenne russa Alexandra Trusova ha scritto un nuova pagina di storia: la pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov ha conquistato in totale tranquillità la prima posizione provvisoria pattinando ...