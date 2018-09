Passeggiata in piazza del Popolo | alla ricerca del Pd perduto

vanityfair

(Di domenica 30 settembre 2018) Prima di salire sul palco Bernard Dika, 20 anni, si è chiesto come sarebbe stato vedere la folla (70 mila persone, secondo gli organizzatori) da lassù. Davanti a lui, arrivato da Larciano, piccolo comune vicino Pisa, è piena come non accadeva da tempo per una manifestazione del Partito Democratico. Ci sono le bandiere, i megafoni, i cartelli di chi è arrivato da tutta Italia per dire che «c'è» e «non è con il governo dell'odio».