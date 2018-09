Parma | Gervinho | solo nell' ultimo anno a Roma un avvio così sprint

Parma-Empoli 1-0 - al Tardini basta il terzo sigillo di Gervinho : Un gol del solito Gervinho regala la vittoria al Parma nel posticipo del Tardini contro l 'Empoli . Si tratta della terza vittoria dei ducali in sette giornate. La squadra di D'Aversa vola a 10 punti ...

Parma - Gervinho : 'Il mio calcio è istinto. Totti? Ti mandava in porta con gli occhi...' - : Divertire chi viene a vedermi è il mio obiettivo' ha detto l'ex romanista a La Gazzetta dello Sport , prima di ripensare alla propria infanzia difficile: 'Il gol di Weah al Verona? Avevo 9 anni e a ...

Parma-Cagliari 2-0 - super gol di Gervinho : rossoblù al tappeto -VIDEO- : Parma-Cagliari- Il Parma supera il Cagliari 2-0 e conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo l’ottimo successo a San Siro contro l’Inter. Partono bene i padroni di casa, subito pimpanti nella manovra e nei fraseggi offensivi. Cagliari costretto a fare a meno di Pavoletti, out nel pre partita: al suo posto Cerri. Parma in vantaggio […] L'articolo Parma-Cagliari 2-0, super gol di Gervinho: rossoblù al tappeto -VIDEO- ...

