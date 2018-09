Parma-Empoli 1-0 | Gervinho mette le ali ai ducali

Serie A - Parma-Empoli 1-0 : il tabellino completo del match : Parma-Empoli 1-0, Primo tempo 1-0, PARMA, 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco, Gobbi dal 1' s.t.,; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gazzola dal 25' s.t.,, Gervinho, Di Gaudio ...

Parma-Empoli 1-0 - D’Aversa : “Partita importante da parte di tutti” : Parma-Empoli 1-0, LE PAROLE DEI TECNICI – Vittoria di misura per il Parma che supera per 1-0 l’Empoli grazie alla rete segnata dal solito Gervinho, uscito poi ad inizio secondo tempo per un fastidio muscolare. Per commentare la conquista di questi importanti tre punti Roberto D’Aversa, allenatore dei ducali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai […] L'articolo Parma-Empoli 1-0, D’Aversa: “Partita ...

Parma-Empoli 1-0 - al Tardini basta il terzo sigillo di Gervinho : Un gol del solito Gervinho regala la vittoria al Parma nel posticipo del Tardini contro l 'Empoli . Si tratta della terza vittoria dei ducali in sette giornate. La squadra di D'Aversa vola a 10 punti ...

Serie A - Parma-Empoli 1-0 : decide Gervinho - sfortuna Caputo : L'ivoriano ancora a segno regala tre punti preziosissimi ai ducali, l'attaccante toscano sbatte due volte sul palo

Parma-Empoli 1-0 : risolve Gervinho : Il Parma batte in casa l'Empoli grazie a un gol di Gervinho. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 19:52

Il Parma vola sulle ali di Gervinho : successo per gli emiliani nello scontro salvezza con l’Empoli : Vittoria di misura per il Parma nello scontro diretto contro l’Empoli: punti salvezza importanti per gli emiliani, trascinati da un super Gervinho Manca Inglese, bomber di una certa caratura per una neopromossa, ma ci pensa Gervais Lombe Yao Kouassi, meglio noto come Gervinho. Con un passato fra Arsenal e Roma, l’esterno ivoriano è un vero e proprio lusso per una squadra che lotta per la salvezza e, fin qui, i suoi 3 gol segnati sono ...

Calcio - serie A : Parma-Empoli 1-0 : 19.56 Al Tardini Parma batte Empoli 1-0 Sfida tra neopromosse, Empoli più versato al palleggio, Parma che punta alla profondità.Tentativi di Zajc e Barillà. Al 32' Siligardi impegna Terracciano,ma è Gervinho,servito da Barillà,a portare avanti il Parma al 33'. L'Empoli reagisce e al 45' Zajc colpisce il palo.Empoli sfortunato:al 46' altro palo di Caputo.I toscani provano in tutti i modi a riaprire la partita e spingono,ma muro emiliano ...

Highlights e pagelle Parma-Empoli 1-0 : decide ancora Gervinho : Parma-Empoli 1-0, LA CRONACA – Anche questa volta è Gervinho a trovare lo spunto vincente ed a regalare i tre punti al Parma. Al 33′ è stato proprio l’ivoriano a sfruttare la bella giocata di Barillà per battere Terracciano in uscita. Da segnalare anche il palo di Zajc per l‘Empoli nel finale di primo tempo. […] L'articolo Highlights e pagelle Parma-Empoli 1-0: decide ancora Gervinho proviene da Serie A News Calcio ...

Parma-Empoli : dalle 18 La Diretta : L'Empoli, reduce dal pareggio contro il Milan, lancia dal primo minuto Mraz al fianco di Ciccio Caputo: alle loro spalle c'è Zajc, al rientro dopo la squalifica. SEGUI LA Diretta D'Aversa si affida al ...