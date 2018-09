Parma-Empoli 1-0 | al Tardini basta il terzo sigillo di Gervinho

Il Parma vola sulle ali di Gervinho : successo per gli emiliani nello scontro salvezza con l’Empoli : Vittoria di misura per il Parma nello scontro diretto contro l’Empoli: punti salvezza importanti per gli emiliani, trascinati da un super Gervinho Manca Inglese, bomber di una certa caratura per una neopromossa, ma ci pensa Gervais Lombe Yao Kouassi, meglio noto come Gervinho. Con un passato fra Arsenal e Roma, l’esterno ivoriano è un vero e proprio lusso per una squadra che lotta per la salvezza e, fin qui, i suoi 3 gol segnati sono ...