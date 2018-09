Papa | prima di giudizi non diamo scandalo

Massimo Gramellini diventa papà/ Simona Sparaco è incinta : lo renderà padre per la prima volta : Massimo Gramellini diventerà padre per la prima volta. La flash news arriva da Dagospia che scrive: “Piccoli Gramellini nascono: a 57 anni Massimo aspetta il primo figlio da Simona Sparaco".(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Abusi nella chiesa - il Papa : “Fatto mostruoso - prima si nascondeva ora lo affrontiamo” : "In tempi antichi queste cose si coprivano perché ernoa una grande vergogna. Era il modo di pensare del secolo scorso" ha ammesso il Pontefice davanti ai giornalisti sull'aereo che da Tallinn lo riportava a Roma, aggiungendo però che ora la "la chiesa ha preso coscienza di questo, si è accorta che doveva lottare in un altro modo e ce l'ha messa tutta"Continua a leggere

LETTONIA - Papa FRANCESCO GIUNTO A RIGA/ "La vita abbia il primato sull'economia" : PAPA FRANCESCO nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, LETTONIA ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 09:54:00 GMT)

Papa in Lettonia : 'Vita abbia il primato sull'economia' : Il Pontefice, nel discorso tenuto a Riga di fronte alle autorità , ha parlato della necessità che "la vita abbia il primato sull'economia", ricordando come si debbano creare "opportunità di lavoro, ...

Il Papa in Lettonia : la vita abbia il primato sull'economia : Papa Francesco è in Lettonia, secondo Paese visitato nel suo viaggio di 4 giorni nelle Repubbliche Baltiche, che si conclude domani in Estonia. Dopo la cerimonia di accoglienza ufficiale nel Cortile ...

Pole - gara 1 e primato F3 : Mick Schumacher imita papà : Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, Pole al sabato sull'asciutto, vittoria in gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, ...

Auto : pole - gara1 e primato F3 - Mick Schumacher imita papà : Più veloce in entrambe le sessioni di libere in Austria, pole al sabato sull'asciutto, vittoria in Gara 1 sul bagnato e leadership del campionato di Formula 3 conquistata ai danni di Daniel Ticktum, ...

Papa Francesco parte per Repubbliche baltiche : prima tappa Lituania : Papa Francesco è partito per il suo viaggio nelle Repubbliche baltiche, il 25esimo all'estero del suo pontificato. prima tappa la Lituania, dove si tratterrà fino a martedì, per poi proseguire alla ...

Emis Killa papà : "Perla Blue? Per la prima volta mi sento responsabile di qualcosa" : Emis Killa ha rilasciato un’intervista, a Vanity Fair, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 19 settembre. E' anche la prima dopo la nascita – avvenuta il 17 agosto e annunciata a sorpresa su Instagram, quasi nessuno sapeva della gravidanza – di Perla Blue, avuta dalla compagna Tiffany. «È venuta dopo tre mesi che provavamo. Ma la pensavamo da tanto, e l’abbiamo voluta fortemente. Solo ho dovuto sistemarmi un po’ prima di farla», ...

Il Papa va in Giappone - ma prima presiederà il summit in Vaticano sulla pedofilia : Roma. Il Papa ha in programma un viaggio in Giappone nel 2019. L'ha annunciato questa mattina al termine dell'udienza concessa all'Associazione “Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai”, i cui rappresentanti sono stati ricevuti alle 9 nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. Un viaggio dal carattere simbolico molt

Papa Francesco : a 'Il Sole 24 Ore' - 'quando fare soldi diventa l'obiettivo primario si costruiscono strutture di povertà - schiavitù e di ... : 'La vita sociale non è costituita dalla somma delle individualità, ma dalla crescita di un popolo'. Così Papa Francesco nell'intervista pubblicata da 'Il Sole 24 Ore'. 'La scienza, la tecnica, il progresso tecnologico possono rendere più veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni e nelle istituzioni', ...

Venerdì 7 settembre 2018 : stasera in Tv EX - Amici come prima - Room - La fidanzata di papà e Poseidon : Jack e' un bimbo curioso e Ma' e' consapevole che il figlio ha raggiunto l'eta' giusta per aiutarla a mettere in atto il suo piano di fuga per raggiungere insieme il mondo fuori. La fidanzata di papà ...

Sophie - la figlia di Pietro Taricone - per la prima volta sul red carpet con mamma Kasia e Domenico Procacci. «È identica al papà» : La prima volta della piccola Sophie sul red carpet ed è impossibile non pensare a papà Pietro Taricone . La figlia dell'attore ed ex gieffino, scomparso il 29 giugno 2010 in seguito a un incidente in ...

Quella prima visita di un Papa nei Paesi dell'ex Urss : Il Papa ha paragonato la collina al Golgota, dove morì Gesù, e ha confidato all'arcivescovo di Vilnius che lo accompagnava: 'Bisognerebbe far venire qui tutta l'Europa, tutto il mondo'. Nel cuore del ...