Paola Scoperto meccanico evasore totale da 10 anni

Paola di Benedetto e Federico di Benji&Fede - escono allo scoperto su Instagram : Paola Di Benedetto e Federico Rossi escono allo scoperto su Instagram. Dopo gossip, smentite e silenzi, la nuova coppia dell’estate ha deciso di vivere il proprio amore alla luce del sole. L’ex Madre Natura e il cantante modenese sono innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. Già qualche settimana fa la Di Benedetto e Federico Rossi erano stati paparazzati in atteggiamenti intimi per le strade di Milano, ma ora arriva la conferma ...