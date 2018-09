Pallavolo La Polonia ancora sul tetto del mondo | Brasile battuto in finale 3-0

Pallavolo : Mondiali - Polonia in finale : ANSA, - TORINO, 30 SET - Sono serviti cinque set alla Polonia per battere gli Stati Uniti 3-2 , 25-22, 20-25, 23-25, 15-11, e conquistare il pass per la finale del Mondiale di Pallavolo maschilele. ...

L’Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Polonia nell’ultima partita delle Final Six dei Mondiali con il punteggio di 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11. Nonostante la vittoria l’Italia è stata comunque eliminata dal torneo e non parteciperà alle semifinali: The post L’Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di pallavolo maschile appeared first on Il Post.

Italia eliminata dai mondiali di Pallavolo/ Non serve 3-2 alla Polonia - azzurri fuori (Mondiali Volley 2018) : L'Italia può ancora qualificarsi alla semifinale dei mondiali Volley 2018: impresa complicata ma possibile contro la Polonia campione in carica, dopo la netta sconfitta contro la Serbia(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:40:00 GMT)

Mondiali Pallavolo : la Polonia vince il primo set - l'Italia è fuori : TORINO - La Polonia vince il primo set della sfida contro l'Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale.Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, quale che sia il punteggio finale. , Ha ...

Mondiali di Pallavolo 2018 : stasera su Rai 2 Italia vs Polonia : L'Italia si scontro con i campioni del mondo di Kurek e di Kubian. Per qualificarsi alle semifinali deve portare a casa una vittoria di carattere.

Italia-Polonia Mondiali Pallavolo - orario e dove vederla in tv : L'unico modo per gli azzurri di accedere alle semifinali è battere i polacchi 3-0 e con almeno 15 punti di vantaggio Mondiali di volley femminile, il calendario dell'Italia. Orari tv

Polonia-Serbia 3-0 - Mondiali Pallavolo : vittoria netta per i polacchi. Serve un'impresa agli azzurri : La nazionale polacca gioca una partita perfetta per evitare di giocarsela all'ultimo match contro l'Italia e mette in campo tutta la sua forza da campioni del mondo. Una partita molto equilibrata tra ...

Pallavolo - l’Argentina batte la Polonia e il ct Julio Velasco esulta così. Per lui sanzione disciplinare : Julio Velasco, già commissario tecnico degli azzurri, si è lasciato andare ad un’esultanza un po’ troppo colorita dopo la vittoria dell’Argentina contro la Polonia. Ha dovuto saltare il match perso con la Serbia e dicendo così addio ai Mondiali. L'articolo Pallavolo, l’Argentina batte la Polonia e il ct Julio Velasco esulta così. Per lui sanzione disciplinare proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pallavolo – Europeo Under 19 : la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un netto 3-0 : Dopo la vittoria ottenuta all’esordio contro la Bielorussia, le azzurre ottengono l’intera posta in palio anche contro la Polonia A Durres (Albania) le azzurrine di Massimo Bellano sono riuscite ad ottenere il secondo successo di fila nell’Europeo Under 19 femminile. La nazionale tricolore, infatti, dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bielorussia, è riuscita a ripetersi anche nel secondo match, superando la ...