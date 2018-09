Pallanuoto | primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 | Ydraikos-Ortigia 5-6 Cuore

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Primorac-Ortigia 9-5. I siracusani domani si giocano la qualificazione : La seconda giornata del primo turno preliminare dell’ Euro Cup di Pallanuoto non sorride all’Ortigia: i siracusani sono stati battuti per 9-5 dai montenegrini del primo rac, e domani si giocheranno la qualificazione contro i padroni di casa greci dell’Ydraikos. Siciliani indietro nel punteggio sin dal via e mai in grado di rientrare in partita. Partenza sprint dei montenegrini, che si sono portati subito sul 2-0, mentre ...

Pallanuoto - primo turno preliminare Euro Cup 2018-2019 : Nais-Ortigia 5-11. Buon inizio per i siracusani : Sono scattati i quattro gironi del primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ottimo esordio per l’Ortigia, che ha superato i serbi del Nais per 11-5. I siciliani sono inseriti nel Girone D, che si disputa ad Ydra, in Grecia, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i montenegrini del primorac. Dopo un primo quarto equilibrato, e chiuso in vantaggio per 3-2 dai siracusani, grazie ad una marcatura a 2″ ...