PagoPA | Comunicato ufficiale NoiPA | piattaforma dei pagamenti alle PA

newsinforma

: RT @ConsorzioCBI: Se sei a #ReggioEmilia vieni a trovarci in Piazza della Vittoria! Leggi qui il Comunicato Stampa: - credem : RT @ConsorzioCBI: Se sei a #ReggioEmilia vieni a trovarci in Piazza della Vittoria! Leggi qui il Comunicato Stampa: - marinaschicchi : RT @ConsorzioCBI: Se sei a #ReggioEmilia vieni a trovarci in Piazza della Vittoria! Leggi qui il Comunicato Stampa: - EAutolitano : RT @ConsorzioCBI: Se sei a #ReggioEmilia vieni a trovarci in Piazza della Vittoria! Leggi qui il Comunicato Stampa: -

(Di domenica 30 settembre 2018) Unstampa pubblicato ieri sul del portale deiillustra con chiarezza cosa cambia attraverso il nuovo servizio. Vediamo nel dettaglio il contenuto del, la nuovadeistandard adottata dagli istituti di pagamentosta rendendo iverso la pubblica amministrazione più semplici, sicuri e trasparenti Spesso, quando si pensa aiverso la Pubblica Amministrazione si immaginano processi farraginosi e burocratici e lunghe code alla posta con i bollettini. Capire quanto, come e dove pagare non è infatti sempre di facile comprensione e di frequente i metodi di pagamento delle pubbliche amministrazioni possono essere anche molto differenti tra loro. Per risolvere questo problema, l’AgID ha creato, il sistema nazionale per ia favore della Pubblica Amministrazione, una...