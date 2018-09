Pagelle Roma Lazio 3-1 | finalmente Pellegrini! Fantacalcio | i voti della partita

Roma-Lazio - le Pagelle di CM : De Rossi intramontabile. Milinkovic disastroso : E esce col mugugno perché per lui, com'era per Totti che lo segue dalla tribuna,, il gioco è ancora il più bel gioco del mondo. Nzonzi 5,5: Diligente nei compitini facili, si arresta quando bisogna ...

Pagelle Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini e Kolarov stellari - Immobile non basta ai biancocelesti : La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le Pagelle di Roma-Lazio 3-1. Pagelle Roma-Lazio 3-1 ROMA: OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto ...