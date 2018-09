Pace fiscale | Per la sanatoria tetto verso quota 500 mila euro

Cartelle e liti - la Pace fiscale punta ai debiti fino a 500mila euro : Una pace fiscale con tetto a 500mila euro. A fornire la soglia aggiornata della sanatoria per i debiti e le liti in corso con il Fisco è stato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, Lega,, durante la trasmissione Agorà di RaiTre. Una soglia,

Manovra : tetto Pace fiscale 500mila euro : (ANSA) - ROMA, 28 SET - Il tetto della pace fiscale "sarà 500 mila euro". Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, parlando della prossima Manovra ad Agorà su Raitre. "Personalmente - ha aggiunto - un milione ci sta tutto, perché un'aziendina ci mette un attimo a cumulare un milione di arretrati. Però anche 500 mila ci può stare".

Manovra - il programma : reddito di cittadinanza - quota 100 “con restrizioni” e Pace fiscale per cartelle fino 100mila euro : Introduzione del reddito di cittadinanza e innalzamento delle pensioni minime a 780 euro, ‘quota 100‘ come somma di età anagrafica e contributiva per lasciare il lavoro ma con restrizioni per garantire la sostenibilità del sistema, pace fiscale per chi ha liti con l’erario di valore non superiore a 100mila euro, riduzione delle aliquote Irpef da cinque a tre nel 2020 e poi due nel 2021: 23% per i redditi fino a 75mila euro e ...

La Pace fiscale piace a Forza Italia E anche la sinistra non dice no... : Le tasse sono la priorità degli Italiani e in particolare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Al secondo posto c'è il welfare con in cima la riforma delle pensioni (quota 100). E' quanto emerge dall''Osservatorio Politico - l'agenda di Governo' realizzato... Segui su affarItaliani.it

Pace fiscale - sarà condono tombale o nuova rottamazione delle cartelle? Le ipotesi (e il rischio caos tra sanatorie) : Un condono tombale o una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali alle stesse condizioni delle ultime due, combinata con uno sconto per chiudere i contenziosi col fisco modulato sul grado di giudizio. Senza troppe alternative o vie di mezzo. È questo quello che si aspettano gli addetti ai lavori dalla Pace fiscale tanto cara al Carroccio. “Non vedo cos’altro si possa fare se non questo”, sostiene un fiscalista di lungo corso mentre ...

Pace fiscale - nel piano c'è l'Iva : più rate per la rottamazione. Benzina - mini taglio di 300 milioni : La prima l'ha annunciata il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. 'Stiamo lavorando' alla Pace fiscale e 'tra le ipotesi che sono sul tavolo', ha detto il sottosegretario, c'è anche quella ...

Accise - tagli da 300 milioni. E arriva la Pace fiscale "spacchettata" : A Lega lo aveva detto e Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero dell"Economia aveva annunciato alcune settimane fa la traduzione in fatti delle promesse elettorali. Nella manovra dovrebbe dunque esserci un taglio alle Accise sulla benzina.Di quanto? Per la prima volta oggi si è arrivati finalmente a parlare di cifre. Fino a ieri i diretti interessati ammettevano che il taglio era ancora allo studio per capire quante risorse fossero ...

Il presidente Inps contro la Pace fiscale dei contributi : “Operazione suicida” : Per il presidente dell'Inps, Tito Boeari, allargare la pace fiscali ai contributi non versati “è pericolosissimo, un’operazione suicida. La pace contributiva rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti e indebolirebbe la campagna di contrasto all’evasione e farebbe aumentare le prestazioni perché si matura il diritto ad andare in pensione prima e con importi più elevati".Continua a leggere

