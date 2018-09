Ostuni | “Le isole sataniche” | in scena lo spettacolo teatrale sul confino degli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 settembre 2018) Si intitola “Lel’ultimoin programma del Festival BorgArti, la rassegnache ha portato inil teatro d’autore nei borghi antichi die Carovigno. Domenica sera sul palco ci sarà lodiretto da Maurizio Ciccolella, che affronterà il tema della deportazioneomosessuali durante il periodo fascista. Quattro i personaggi principali, le cui storie si intrecciano sullo sfondo di una scenografia multimediale: video che raccontano spaccati di storia e si intrecciano in dissolvenza, come racconti paralleli. In: Matteo Maci, Mino Leone, Lello Galasso, Lorenzo De Simone, Greg Dubem. San Nicola e San Domino sono le duedell’Arcipelago delle Tremiti dove (soprattutto nella seconda) si è consumata “una violazione dei diritti della persona in epoca fascista, di cui poco si è parlato: un paradiso terrestre, le ...