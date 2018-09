Nuova maglia per il Cenisia a sostegno della Fondazione per i Tumori dell' Apparato

Miss Bum Bum attacca il Barcellona : "La Nuova maglia? Una tovaglia da picnic" : Il Barcellona è uno dei club con più tifosi e fan al mondo: la maglia blaugrana è inoltre una delle più vendute in assoluto. C'è qualcuno, però, che ha dimostrato di non apprezzare la nuova casacca di Messi e compagni: si tratta di Suzy Cortez, più ...

Napoli - ai tifosi non piace la Nuova maglia : “sembriamo il Verona” : Napoli, la nuova maglia con strisce gialle sui fianchi non piace molto ai tifosi partenopei che hanno sottolineato il tutto sui social Il Napoli, nella serata di ieri, ha giocato e pareggiato sul campo della Stella Rossa di Belgrado. Uno 0-0 scialbo al Marakanà, che complica un po’ i piani di Ancelotti nel girone. Oltre a qualche critica alla squadra, i tifosi del Napoli hanno avuto da ridire sulla nuova maglia dei partenopei. Le ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. De Gendt Nuova maglia a pois - Valverde sempre in verde : Alejandro Valverde conserva la maglia verde e quella bianca al termine della 17^ tappa della Vuelta di Spagna, ma la grande novità riguarda la classifica scalatori visto che Thomas De Gendt ha superato tutti gli avversari e da domani indosserà la maglia a pois. Di seguito le altre classifiche della Vuelta di Spagna. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 ALEJANDRO Valverde 88 MOVISTAR TEAM 117 PTS – – 2 DYLAN TEUNS 37 BMC ...

Barcellona - ecco la Nuova terza maglia : è un omaggio alla città : A poche settimane dalla partenza della nuova stagione il Barcellona ha svelato la terza maglia 2018.2019, realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il colore scelto dal brand americano è piuttosto inusuale, il rosa salmone, e questo inevitabilmente ha scatenato qualche critica da parte degli appassionati più tradizionalisti. Il colore più in alto a […] L'articolo Barcellona, ecco la nuova terza maglia: è un omaggio alla città ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c'è l'Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : c’è l’Alto de Balcon de Bizkaia. Salita terribile - punte al 23%! Nuova sfida per la maglia rossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, 157 km da Getxo a Balcón de Bizkaia. Dopo la cronometro di ieri, si torna a salire con una frazione che presenta oltre 3000 metri di disLIVEllo. Un percorso quindi molto impegnativo con un continuo saliscendi sin dalla partenza. Negli ultimi 50 km la corsa entrerà nel vivo con tre GPM in successione prima della durissima Salita finale dell’Alto del ...

Classifica Vuelta 2018 / Simon Yates è la Nuova maglia rossa - Fabio Aru ha guadagnato 4 posizioni : Classifica Vuelta 2018, maglia rossa e altre graduatorie: Simona Yates vince la quattordicesima tappa ed è il nuovo leader, davanti a Valverde e Quintana che sono nei 30 secondi di ritardo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Herrada Nuova maglia rossa : Il francese Alexandre Geniez ha vinto la 12ma tappa della Vuelta, da Mondoñedo a Faro de Estaca de Bares, di 181,1 km. Il portacolori della AG2R La Mondiale ha preceduto in volata l'olandese Dylan Van Baarle, Team Sky, e l'ucraino Mark Padun, Bahrain Merida,. ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Jesus Herrada Nuova maglia Rossa! Risale Vincenzo Nibali - 15° Aru : Si rivoluziona nuovamente la Classifica generale alla Vuelta a España 2018: la dodicesima tappa, con un percorso misto, vede la fuga andar via e il gruppo lasciar fare. Tra gli attaccanti presente Jesus Herrada, che va a cogliere in modo abbastanza clamoroso la Maglia Rossa di leader della corsa: il corridore iberico della Cofidis ha davvero un gran margine su tutti gli inseguitori. Andiamo a scoprire la nuova Classifica generale ...

Vuelta a España 2018 : arriva la fuga bidone! Attacca Vincenzo Nibali - Herrada Nuova maglia rossa! Tappa a Geniez : La dodicesima frazione della Vuelta a España premia per l’ennesima volta il coraggio dei fuggitivi. Vince il francese Alexandre Geniez in una volata a quattro davanti all’olandese Dylan Van Daarle. Il plotone gestisce male il distacco dagli uomini al comando, concedendo allo spagnolo Jesus Herrada di strappare la maglia rossa dalle spalle di Simon Yates. Il corridore della Cofidis è dunque il nuovo leader della generale. Una fuga ...