Non solo il balcone

F1 – Raikkonen dritto e conciso dopo le qualifiche a Sochi : “Non c’è niente che Non va - è solo un periodo che Non gira bene” : Kimi Raikkonen parla subito dopo le qualifiche del sedicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Sochi Una doppietta tutta Mercedes quella che domani partirà dalla prima fila del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi è stata decisa, grazie alle qualifiche appena terminate, la griglia di partenza, che in occasione del sedicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno si schiererà al via. Il poleman di ...

Alto Adige - governatore : “I giovani Non trovano casa. Il 100% delle nuove costruzioni solo ai residenti” : “Prima gli Altoatesini”, verrebbe da pensare, parafrasando lo slogan del governatore veneto Luca Zaia (“Prima i veneti”) o del segretario leghista Matteo Salvini (“Prima gli italiani”). È questa la sostanza della nuova legge per il territorio e paesaggio che ha portato la giunta provinciale di Bolzano ad adottare un regolamento con lo scopo dichiarato di limitare la presenza di seconde case nei comuni ad alta vocazione turistica. Legittimo o ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Non ho problemi - è solo un periodo così” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel. Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza ...

Beatles - Paul McCartney : “LenNon mi ha fatto un solo complimento. Quando scrissi il suo brano preferito tra i nostri” : Here, There and Everywhere è un brano dei Beatles che ascoltato con la prima luce d’autunno rende il posto dove uno si trova, qualunque sia, più bello e luminoso. Una magia. Per i fan dei Fab Four non è difficile capire se questa canzone si stata scritta da Lennon o da McCartney e, una volta tanto, “non ci sono questioni a proposito della composizione nemmeno tra i due: lo stesso John dichiarò che era “completamente di ...

Weekend in bici ma Non solo : ... che coniuga sport e patrimonio naturalistico. Si chiama "Città di Castro Marathon" ed è una competizione in mountain bike sui sentieri del Parco, con la partecipazione speciale del campione olimpico ...

ASUS ZenFone 5Z si aggiorna con Selfie Panorama e Non solo : ASUS ZenFone 5Z sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che porta con sé la modalità Selfie Panorama e qualche altro piccolo miglioramento. L'articolo ASUS ZenFone 5Z si aggiorna con Selfie Panorama e non solo proviene da TuttoAndroid.

La lingua dei segni? Non è solo per le persone che Non sentono : Nel mondo sono oltre 72 milioni le persone sorde nel mondo, l'80% delle quali vive nei Paesi in via di sviluppo. Non tutte parlano la stessa lingua. Sono all'incirca 300 le lingue «non parlate» ...

Def - Delrio (Pd) : “Salvini ha un disegno lucido e preciso : distruggere l’Europa. Solo i 5 stelle Non lo hanno capito” : “Siamo una famiglia indebitata, per essere credibili e chiedere un mutuo bisogna lavorare. Le manovre finanziarie devono creare lavoro, non spese o dare sussidi”. Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando del Def a margine della presentazione del libro La Lega di Salvini di Gianluca Passarelli e Dario Tuorto a Bologna. “Si tratta di misure che aumentano la spese corrente scaricandone i costi sulle nuove generazioni. In ...

L'opposizione a Galileo era scientifica - Non solo religiosa : Si avvolge nel mantello di Galileo, e si erge contro quella che loro ritengono una scienza corrotta, sostenuta dall'" establishment scientifico". Quindi Locher conta. La storia della scienza conta. ...

Una maglia ricca di storia - fascino e sponsor prestigiosi. L'Arezzo Non gioca da solo : ... che ha ricordato il precipitare degli eventi in corrispondenza con la sua acquisizione delle deleghe allo sport. L'Arezzo ha rischiato di scomparire, ma oggi è di nuovo in pista. Più forte di prima.

Giornata per l’aborto sicuro ma Non solo. Chiediamo contraccettivi gratuiti e stop all’obiezione di coscienza : Da tempo le donne discutono di un superamento della Legge 194. Chiedono infatti un aborto sicuro e la contraccezione gratuita. Si tratta di prevenzione e di rispetto per una scelta consapevole. La rete nazionale Molto più di una 194, formata dalle militanti di Non Una Di Meno assieme a ginecologhe, medici, di varie associazioni (Laiga, Amica, Agite, Smic), nella Giornata di oggi chiederà che tali diritti fondamentali siano garantiti. In altre ...

Vite da Copertina : Alda D’Eusanio irrompe nel pomeriggio tv con storie di rivalità (e Non solo). Da Barbara D’Urso vs Federica Panicucci a Magalli contro la Volpe : Alda D'Eusanio Nel pomeriggio televisivo si appresta a debuttare un nuovo contenitore che riporta sul piccolo schermo Alda D’Eusanio. E’ Tv8 a scommettere sulla nuova ‘creatura’ della giornalista e conduttrice abruzzese, che dal lunedì al venerdì alle 17.45 sarà al timone di Vite da Copertina – Tutta la Verità su…, al via il 1° ottobre. Alla D’Eusanio, che torna alla conduzione di una trasmissione ...

Non è solo per gli amanti del teatro : questo cambio di scena stupirà tutti : questo è uno spettacolo non solo per gli amanti del teatro. Siamo nel castello di eský Krumlov, una città nella regione della Boemia meridionale, in Repubblica Ceca. Nel suo teatro è possibile ...