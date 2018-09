' Non ho mai minacciato le dimissioni' | il ministro Tria

Tria : "Mai minacciato le dimissioni. La manovra Non è una sfida all'Ue" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e all'1,7% nel 2020, e mette in programma una discesa del peso del debito di un punto all'anno per i prossimi 3 anni. Lo spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista al Sole 24 Ore in cui, tra l'altro, assicura di non aver "mai minacciato le dimissioni'.La manovra, spiega Tria, "non è una sfida all'Ue", anche se "mi rendo conto delle preoccupazioni ...

Perché Di Maio e il Movimento 5 stelle Non attaccano Paolo Gentiloni : Le differenze fra i due, Conte e Gentiloni, sono certamente molte, a partire dal fatto che Conte non ha autonomia politica ed è guardato a vista dai suoi due vicepresidenti, mentre Gentiloni ha ...

L'elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe Non arrivare mai in Italia : ... dove Apple per attivarla ha dovuto ottenere prima l'autorizzazione della Food and Drugs Administration, ma per avere il semaforo verde dalle analoghe autorità in giro per il mondo - Italia compresa -...

Mattarella : "La Costituzione impone equilibrio di bilancio" | Di Maio : "Non deve preoccuparsi" | Salvini aggiunge : "Di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Manovra - Di Maio : “Per la prima volta diamo ai poveri e Non alle banche” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a parlare della legge di bilancio: "Sono anni che si fanno manovre contro i cittadini e a favore delle banche in deficit. Per una volta che il deficit lo si fa per dare ai più deboli, sono tutti pronti a criticare", commenta il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Di Maio : Mattarella Non si preoccupi : 20.50 "Mattarella non deve preoccuparsi. Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo debito". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio risponde in una nota al monito del Capo dello Stato sull'equilibrio dei conti. "Questo debito sarà ripagato dalla maggior crescita. E una task force di 'mani di forbici' si dedicherà a tagliare dal bilancio tutte le spese inutili riducendo il ...

Di Maio : "Mattarella Non deve preoccuparsi" : Mattarella non deve preoccuparsi . Questa 'manovra del popolo' ha proprio la finalità di creare le condizioni per poi poter ridurre questo debito". Lo dichiara il vicepremier e leader M5S Luigi Di ...

Ronaldinho Non perde mai il vizio : vittima l'ex compagno e amico Puyol : l'ex stella del Barcellona Ronaldinho non perde il vizio. In un evento con amici e colleghi blaugrana nella città catalana, il talento brasiliano mette in ridicolo l'ex capitano Carles Puyol con un ...

Di Maio : 'Non usciremo dall'euro Arriva il team 'mani di forbice'' : Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che 'c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio ospite de L'intervista di Maria ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Non daremo soldi a pioggia per tenere le persone a casa sul divano” : Il Reddito di cittadinanza è stato più volte presentato dal M5s nel corso della precedente legislatura ed ora sembra vicino il suo varo, festeggiato al termine del consiglio dei ministri sul Def. Eppure questa misura ora è diversa nelle coperture finanziarie, rispetto ai precedenti annunci e alle precedenti conferenze stampa, nelle quali vennero annunciate coperture già trovate e coperture bollilatte dalla ragione dello Stato. Luigi Di Maio in ...

Di Maio : 'La Manovra Non è una sfida all'Ue. Basta trabocchetti dai funzionari' : Tria deve restare al Ministero della Economia e finanza. Si è descritta una situazione che non vera'. Sul Ragioniere generale, Daniele Franco, Di Maio, interpellato dalla conduttrice dell'intervista ...

Boccia : “Crediamo nella Lega”. Calenda : “Vergogna - Confindustria mai così”. La replica : “Lui Non sa organizzare le cene” : La luna di miele tra governo e Paese chissà quanto durerà e fino a quando. Di certo pare finita la luna di miele tra i partiti cosiddetti tradizionali e gli industriali. In particolare a partecipare a una rissa verbale a distanza sono il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. “Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega” dice Boccia. “Vergogna, mai un ...

Di Maio : «Non usciremo dall'euro. Arriva il team "mani di forbice"» : Appena il Def sarà pubblicato si vedrà che «c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio...

Giorgia - morta a 21 anni : suo il viso del primo trapianto di faccia. Il padre : «Non c'è mai una fine» : «Non c'è eroismo. La gente si stupisce ancora per la donazione degli organi ma è solo un gesto di generosità e carità cristiana. Giorgia non è...