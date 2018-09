NICOLA BOSSINI | CHI È? La famiglia | Abbiamo lottato insieme | ancora oggi si fa

NICOLA BOSSINI - chi è?/ A tre anni dal terribile incidente che l'ha fatto finire in coma (La prima volta) : Nicola Bossini, a tre anni dal terribile incidente che l'ha fatto finire in coma è ritornato a riappropriarsi della sua quotidianità. Un percorso non semplice. (La prima volta)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:57:00 GMT)