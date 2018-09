NBA 2018-2019 | i risultati della notte di preseason | Warriors ko | vince Leonard

NBA 2018-2019 - Marco Belinelli : “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari : “Ora sto bene - i sacrifici pagano” : Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo ...