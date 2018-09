Napoli | litigio per viabilità | insegue e fa cadere due giovani in scooter

Napoli - movida di sangue nella notte : coppia accoltellata dopo litigio in un locale : Lui è stato ferito al fianco, lei alla coscia. Accoltellati in un parcheggio, mentre andavano a prendere l'automobile, da due sconosciuti dopo una lite all'interno di un locale . È successo la notte ...

Insigne e Verdi sostituiti per un litigio? Il Napoli smentisce seccamente : Ma inventare cose false, in un mondo dove gli utenti non hanno spesso gli strumenti per capire cosa sia vero e cosa non lo sia, è molto grave., Continua, - Official SSC Napoli, @sscNapoli, 3 ...