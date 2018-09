Napoli | le Universiadi si faranno | da Losanna arriva l' ok definitivo

Universiadi a Napoli - da Losanna l'ultimo ok prima del rush finale : Settimana decisiva per l'Universiade di Napoli quella che è cominciata oggi. L'appuntamento clou è fissato per il weekend a Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per ...

Universiadi - vertice con Basile : il segretario Fisu promuove Napoli : Il commissario per le Universiadi Gianluca Basile ha illustrato lo stato dell'arte dell'avvicinamento all'evento 2019 nel corso di una riunione di oltre tre ore che si è svolta oggi nella sede della ...

Salta la commissione Universiadi : «Tutti in vacanza al Comune di Napoli» : «Non so se sorridere o piangere! Oggi era convocata la commissione Universiadi per discutere dei lavori in corso allo stadio San Paolo, grazie ai fondi messi a disposizione dal presidente De...

Salta la commissione Universiadi : 'Tutti in vacanza al Comune di Napoli' : 'Non so se sorridere o piangere! Oggi era convocata la commissione Universiadi per discutere dei lavori in corso allo stadio San Paolo, grazie ai fondi messi a disposizione dal presidente De Luca. L'...

Universiadi 2019 a Napoli - studenti verso lo sfratto : alloggi agli atleti : Alcuni alloggi destinati agli studenti passeranno agli atleti che gareggeranno alle Universiadi 2019

Universiadi a Napoli - addio container : atleti nelle residenze universitarie di Fisciano e Pozzuoli : È la svolta il villaggio delle Universiadi. Abbandonato definitivamente qualsiasi insediamento di container nella Mostra d'Oltremare, escluso anche un minicampo nel parcheggio dell'area di Fuorigrotta,...

Universiadi a Napoli - il monito di Malagò : 'Basta liti - pensiamo solo al bene comune' : È chiaramente una valutazione politica e non posso che rispettarla anche perché visto il tempo che c'è a disposizione va trovata una soluzione in cui la straordinarietà è indispensabile'. E l'ipotesi ...

Universiadi a Napoli - de Magistris : 'Governo pilatesco - ma l'evento non fallirà' : 'l'evento non fallirà. Certo se avessimo avuto al nostro fianco anche il governo nazionale sarebbe stato positivo ma più ci fanno soffrire e noi più ci carichiamo'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, ...

Il supercommissario Basile : 'Così faremo le Universiadi a Napoli' : 'Se vogliamo che l'evento si faccia gli enti locali dovranno collaborare. Ora la responsabilità è tutta nelle nostre mani'. Inizia in salita il lavoro di Gianluca Basile. Il primo giorno da ...

L'annuncio di Giorgetti : 'Universiadi a Napoli - il governo si fa da parte' : Il primo annuncio è premier Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: 'Abbiamo prorogato anche termini in materia di sport, in particolare sulle universiadi di Napoli'. Il ...