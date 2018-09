Napoli Est | raid a colpi di pistola contro un negozio | trovati 5 bossoli

Juventus-Napoli visibile questo pomeriggio in tv e streaming - match su SkySport : Questa sera, alle ore 18:00, sul prato dell'Allianz Stadium, si disputera' il big match di campionato Juventus-Napoli [VIDEO]. I bianconeri arrivano all'impegno contro i partenopei a punteggio piano, avendo ottenuto 18 punti nelle prime sei giornate di campionato. Il Napoli, invece, è secondo in classifica a 3 lunghezze dai campioni d'Italia. La Juve sulla carta appare favorita, ma il Napoli fara' di tutto per portare a casa un buon risultato in ...