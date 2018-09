Napoli | esame Liverpool | Verdi scalpita per una maglia da titolare

Champions League - il Napoli all’esame Stella Rossa : i bookies vedono gli azzurri favoriti : Nonostante si giochi nel catino del Marakana, i bookmakers danno il Napoli favorito sui serbi di Milojevic È una partita da vincere a tutti i costi, visti i prossimi impegni nel gruppo C con Liverpool e Paris Saint Germain. Anche per questo i betting analyst di Champions League danno il Napoli nettamente favorito in casa della Stella Rossa. La vittoria contro la Fiorentina senza subire gol ha ulteriormente rafforzato la posizione degli ...