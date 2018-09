Nadia Toffa torna a Le Iene e ignora le polemiche. L’abbraccio dei colleghi : Le Iene Show, Nadia Toffa torna in onda: i colleghi l’abbracciano E’ la polemica della settimana: Nadia Toffa è caduta nel vortice dentro al quale vi si può trovare una certa showgirl con la quale ha litigato aspramente oppure fa tutto parte di un servizio che sta preparando proprio in questi giorni? Dichiarare che il cancro è un dono o proporre ai propri followers giochini alquanto stupidi sulle date e sull’età non sono ...

La dolce e sorridente Carolyn Smith intervistata da Mara Venier : ‘Sono rimasta male per le critiche rivolte a Nadia Toffa’. Leggi le sue parole : Carolyn Smith a Domenica In parla delle critiche su Nadia Toffa Carolyn Smith a Domenica In dice la sua di L'articolo La dolce e sorridente Carolyn Smith intervistata da Mara Venier: ‘Sono rimasta male per le critiche rivolte a Nadia Toffa’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Carolyn Smith e le parole di Nadia Toffa sul cancro : 'Ci sono rimasta male' : 'Il cancro può aiutare a dare un valore diverso alla vita'. Carolyn Smith - coreografa, ballerina e giudice di 'Ballando con le stelle' - utilizza queste parole per difendere la conduttrice delle Iene ...

Carolyn Smith e la lotta contro il cancro : «Vado avanti - ecco cosa penso delle parole di Nadia Toffa» : 'Prima lo chiamavo l'intruso e lo sconosciuto, ora lo conosco bene'. Carolyn Smith parla così del cancro al seno che sta combattendo per la seconda volta. Ospite di Mara Venier a Domenica In , la ...

Carolyn Smith e le critiche su Nadia Toffa : “Sono rimasta un po’ male” : Carolyn Smith a Domenica In parla delle critiche su Nadia Toff Carolyn Smith a Domenica In dice la sua di fronte a Mara Venier su quanto sta accadendo, attualmente, intorno a Nadia Toffa. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice de Le Iene ha condiviso, qualche giorno fa, una frase che non è particolarmente piaciuta. Secondo molti, […] L'articolo Carolyn Smith e le critiche su Nadia Toffa: “Sono rimasta un po’ male” ...

CAROLYN SMITH DIFENDE Nadia TOFFA/ "Devo la mia forza a mia madre - aveva una malattia" (Domenica in) : La lotta di CAROLYN SMITH contro il cancro non è ancora terminata. Oggi la coreagrafa e nota giudice di Ballando con le stella sarà ospite della puntata di Domenica in(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Carolyn Smith difende Nadia Toffa a Domenica In : la iena fa un passo indietro prima del ritorno de Le Iene : Mancano poche ore al ritorno de Le Iene Show su Italia1 e Nadia Toffa non solo sarà nuovamente in campo come inviata ma anche alla conduzione della puntata della Domenica sera. Le polemiche però restano soprattutto dopo quello che è stato detto per il lancio del suo libro ovvero che il tumore è un dono e che lei lo ha accolto come tale. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato queste parole da parte della Toffa, non dopo le sua battaglie, e la ...

Nadia Toffa : "Non mi sono spiegata. Il cancro è una sfiga e si batte con la chemio" : Ormai la polemica nata sull'affermazione "il cancro è un dono" di Nadia Toffa è nota. Nei giorni scorsi la Iena aveva anche provato a spiegare il suo punto di vista sui social ma, o per i toni o per assenza di chiarezza, il suo messaggio di "ottimismo" non riusciva ad essere compreso.In un'intervista al Corriere, la Toffa ha provato a chiarire una volta per tutte il significato di quell'espressione che ha destato tanta perplessità, raccontando ...

Nadia Toffa : “Non tutti hanno capito. Per me il cancro non è un dono ma una sfiga che ho trasformato in un’opportunità” : “Il cancro non è un dono ma una sfiga. Mi sono espressa male”. Nadia Toffa torna sull’affermazione e il relativo ragionamento riguardanti la sua battaglia con la malattia che alcuni giorni fa a fatto andare in fibrillazione i social. La conduttrice de Le Iene rispondendo alle domande di un giornalista del Corriere della Sera ha anticipato alcune parti del suo libro Fiorire d’inverno (Mondadori) che uscirà il 9 ottobre e sulla frase incriminata. ...