Nadia Toffa precisa | «Il cancro è una sfortuna e si batte con la chemio»

(Di domenica 30 settembre 2018)«Per me non è ila essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori».lo ripete ancora una volta intervistata dal Corriere della Sera alla vigilia del suo ritorno in tv, domenica 30 settembre, su Italia Uno con la nuova stagione delle Iene. Non vuole più essere male interpretata dopo i giorni di polemiche seguiti a un post su Instagram. Presentando il suo libro, Fiorire d’inverno che esce per Mondadori il 9 ottobre, in un post ha scritto: «Vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il, in un dono, un’occasione, una opportunità, raccontata in questo libro in cui c’è tutta la mia intimità in cui vi apro il mio cuore». Molti hanno ...